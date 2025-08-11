В суде начали выступать прокуроры, которые скоро запросят для Манишина срок

11 августа 2025, 16:45, Антон Дегтярев

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

Калманский районный суд 11 августа 2025 года продлил арест в СИЗО еще на три месяца возможному "политеховскому" маньяку Виталию Манишину. Также в суде по его делу стартовали прения сторон, на которых начали выступать прокуроры. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Продлить меру пресечения Манишину надо было, так как срок его заключения в СИЗО истекал 21 августа 2025 года. В итоге суд решил продлить его меру пресечения еще на три месяца, то есть до 21 ноября 2025 года включительно (таким образом, общий срок содержания под стражей составит полтора года). Затем гособвинители начали зачитывать свою речь, в конце которой они должны запросить для подсудимого срок. Однако произносить свое слово на заседании 11 августа они не закончили.

«Гособвинители не один день будут выступать, поэтому они еще не закончили, срок не запросили. Мы не можем точно сказать, сколько заседаний потребуется прокурорам – как пойдет», – прокомментировали в Калманском районном суде.

Следующее заседание по делу состоится в среду, 13 августа. На нем прокуроры продолжат излагать свою позицию по делу, отметили в суде.

При этом дело продолжают рассматривать в здании Железнодорожного районного суда Барнаула, подчеркнули в Калманском районном суде. Также там добавили, что прения остаются закрытыми для прессы и слушателей.

Отметим, что суд закончил судебное следствие 9 июля 2025 года. Тогда процесс прервали на месяц, чтобы подготовиться к прениям. В ходе следствия в суде разобрали все убийства Манишина, а именно: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. Подробнее о них можно прочитать здесь.

Напомним, Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах он признался еще в десяти убийствах, среди эпизодов были и те, которые приписывают так называемому "политеховскому" маньяку.

В мае 2024 года дело Виталия Машина по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") начали рассматривать в Калманском районном суде.