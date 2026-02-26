Такой день. Февральская сессия АКЗС и судьба фразы "Барнаул — столица мира"

О главных событиях региона за 26 февраля

26 февраля 2026, 23:51, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания провели очередную сессию, которая началась на торжественной ноте: спикер АКЗС Александр Романенко вручил почетные награды заслуженным деятелям региона — ветерану политики Льву Коршунову, лидеру фракции "Единая Россия" Сергею Прибу и главе Минфина Данилу Ситникову.

Алтайский край в 2026 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" из федерального бюджета получит 284,2 миллиона рублей. Средства пойдут на закупку ориентировочно 69 современных автобусов разного класса для крупных городов региона с населением более 50 тысяч человек — Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Об этом amic.ru сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.

В Барнауле силовики ликвидировали подпольную "клинику", работавшую под видом помощи зависимым. Операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Алтайскому краю при поддержке бойцов Росгвардии.

Алтайский край оказался в числе регионов с самым доступным бензином в стране — цены заметно ниже среднероссийского уровня.

Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Радуга" в Первомайском районе готовится возобновить работу после вспышки инфекции.

Борьба за культовую для Барнаула фразу вышла на федеральный уровень. Палата по патентным спорам назначила на 22 апреля заседание, где рассмотрят заявление о признании недействительной регистрации товарного знака "Барнаул — столица мира".