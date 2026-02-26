Судьбу народной фразы "Барнаул — столица мира" решат в палате по патентным спорам в Москве

После регистрации товарного знака фотографом Ольгой Акименко дочь автора слогана оспорила это решение

26 февраля 2026, 16:16, ИА Амител

Арт-объект "Обь" в Барнауле / Фото: мэрия города

Борьба за культовую для Барнаула фразу вышла на федеральный уровень. Палата по патентным спорам назначила на 22 апреля заседание, где рассмотрят заявление о признании недействительной регистрации товарного знака "Барнаул — столица мира". Об этом "Толку" сообщил патентный поверенный Алексей Козырев, представляющий интересы семьи автора фразы Сергея Орехова.

Ранее стало известно, что правообладательницей слогана стала фотограф Ольга Акименко. Это вызвало возмущение у горожан и мастеров, использовавших фразу в своей продукции. Дочь писателя Сергея Орехова, Евгения, заявила, что отец хотел, чтобы выражение осталось народным достоянием, и семья сознательно не оформляла авторские права после его смерти.

В качестве доказательств коллегии представят книгу Сергея Орехова "Барнаул — столица мира" (издания 1992 и 2002 годов), свидетельские показания и интервью, где автор рассказывал историю появления фразы. По словам Евгении, впервые слоган прозвучал на рок-фестивале "Рок-периферия" в исполнении основателя группы The 9 Сергея Лазорина.

Ситуацию взяли под контроль городские власти. Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проработать вопрос с учетом интересов горожан и бизнеса. Замглавы администрации Оксана Финк уже встретилась с Евгенией Ореховой, правовому комитету поручено оказать семье необходимую помощь.