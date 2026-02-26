Судьбу народной фразы "Барнаул — столица мира" решат в палате по патентным спорам в Москве
После регистрации товарного знака фотографом Ольгой Акименко дочь автора слогана оспорила это решение
26 февраля 2026, 16:16, ИА Амител
Борьба за культовую для Барнаула фразу вышла на федеральный уровень. Палата по патентным спорам назначила на 22 апреля заседание, где рассмотрят заявление о признании недействительной регистрации товарного знака "Барнаул — столица мира". Об этом "Толку" сообщил патентный поверенный Алексей Козырев, представляющий интересы семьи автора фразы Сергея Орехова.
Ранее стало известно, что правообладательницей слогана стала фотограф Ольга Акименко. Это вызвало возмущение у горожан и мастеров, использовавших фразу в своей продукции. Дочь писателя Сергея Орехова, Евгения, заявила, что отец хотел, чтобы выражение осталось народным достоянием, и семья сознательно не оформляла авторские права после его смерти.
В качестве доказательств коллегии представят книгу Сергея Орехова "Барнаул — столица мира" (издания 1992 и 2002 годов), свидетельские показания и интервью, где автор рассказывал историю появления фразы. По словам Евгении, впервые слоган прозвучал на рок-фестивале "Рок-периферия" в исполнении основателя группы The 9 Сергея Лазорина.
Ситуацию взяли под контроль городские власти. Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проработать вопрос с учетом интересов горожан и бизнеса. Замглавы администрации Оксана Финк уже встретилась с Евгенией Ореховой, правовому комитету поручено оказать семье необходимую помощь.
16:36:48 26-02-2026
А причем здесь семья Орехова, если автор фразы Лазорин?
16:39:23 26-02-2026
Запретить произносить и брать штраф
16:44:47 26-02-2026
Чего в этой фразе уникального? Кому она вообще далась?
16:50:37 26-02-2026
Голь "элитная" на выдумки способна, лишь бы не работать.
17:25:35 26-02-2026
Комплекс провинциальной неполноценности. Хоть в чем то выпендриться...
18:20:43 26-02-2026
есть выражение "Мой дом - моя крепость" ее стоит произносить лишь тем, у кого есть крепость с крепостными. Зафиксируйте там.. а то штраф!!!
18:42:24 26-02-2026
Люди сидели бухали портвешок с местными якобы рокерами, по синей волне и придумали язвительную фразочку. Но сейчас из нее раздули уникальный бизнес-бренд. Кому и что она дала? И вы много продали бизнес-идей со своим фейковым метро Барнаула кроме как картонную декорацию на Дне города?
20:55:33 26-02-2026
русский язык 4 класс:Столица — это главный город независимого государства или государственного образования в составе федеративной страны.
В столице обычно размещаются высшие органы государственной власти — правительство, глава государства и органы верховной судебной власти, а также дипломатические представительства иностранных государств. Столица — крупнейший город в стране по численности населения и экономическому потенциалу.
21:27:24 26-02-2026
Гость (20:55:33 26-02-2026) Столица — крупнейший город в стране по численности населения и экономическому потенциалу. Канада
Оттава - столица. Население - 1017 т.чел. Торонто - 2794 т.чел.
Бразилия
Бразилиа - столица. Население - 2817 т.чел. Сан-Паулу - 11454 т.чел. Рио-де-Жанейро - 6211 т.чел.
Китай
Пекин - столица. Население - 22500 т.чел. Шанхай - 30500 т.чел. Чунцин - 32000 т.чел.
США
Вашингтон - столица. Население - менее 700 т.чел. Нью-Йорк - 8405 т.чел. Лос-Анджелес - 3884 т.чел.
Дальше самостоятельно погуглите.
09:47:46 27-02-2026
Ты слишком много требуешь от четвероклассника )))
Ты слишком много требуешь от четвероклассника )))
08:11:08 27-02-2026
Всё в городе настолько идеально, что остался последний штришок...
Это цитата из книги «Вредные советы» Григория Остера:
Главным делом жизни вашей
Может стать любой пустяк.
Надо только твёрдо верить,
Что важнее дела нет.
И тогда не помешает
Вам ни холод, ни жара,
Задыхаясь от восторга,
Заниматься чепухой!