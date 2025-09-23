Такой день. Индексация зарплат главам сельсоветов и льготы на пригородные поезда

О главных событиях региона за 23 сентября

23 сентября 2025, 23:37, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил администрациям районов держать вопрос запуска тепла в жилых домах на особом контроле, оперативно реагировать на сообщения жителей, взаимодействовать в вопросах запуска систем отопления с управляющими организациями, сообщает мэрия.

Главам и работникам сельсоветов Алтайского края проиндексируют зарплаты. Об этом Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатор, это позволит повысить предельный размер денежных вознаграждений депутатов и глав, а также муниципальных служащих сельских и городских поселений. При этом конкретные суммы и условия каждый муниципалитет сможет определить самостоятельно.

С 1 октября в Алтайском крае возобновляется действие сезонных льгот на проезд в пригородном железнодорожном транспорте для отдельных категорий граждан. Как подчеркнул губернатор Виктор Томенко, данное направление социальной поддержки остается приоритетным для региона, где годовой пассажиропоток в пригородном сообщении достигает почти восьми миллионов человек.