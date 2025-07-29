Такой день. Ограничение работы мобильного интернета и ремонт колеса обозрения

Главное за 28 июля

29 июля 2025, 00:00, ИА Амител

Звездное небо / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле стартовал четвертый, заключительный этап гидравлических испытаний теплосетей. До 11 августа включительно горячей воды не будет у части потребителей Ленинского, Железнодорожного и Индустриального районов.

В Барнауле закрыли на ремонт колесо обозрения, расположенное на площади Баварина возле набережной Оби. Аттракцион проработал три дня: официально открыли его 25 июля, а 27 июля люди застряли на колесе из-за неисправности.

Антитеррористическая комиссия Алтайского края предупредила жителей об ограничениях в работе мобильного интернета. В некоторых муниципалитетах его замедление или отключение возможно в ближайшее время. Такие действия связаны с принятием дополнительных мер безопасности.

В центре Барнаула произошло жесткое ДТП с двумя легковушками. Авария произошла на пересечении проспекта Ленина с улицей Чкалова. Один из автомобилей вылетел на пешеходную зону.

Информации о пострадавших пока нет.