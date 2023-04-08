Такой день. Освящение церкви в "Изумрудном" и первые укусы клещей

Главное за 8 апреля

08 апреля 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В барнаульском парке "Изумрудный" 8 апреля состоялось Великое освящение Крестовоздвиженской церкви, в здании которой более полувека располагался планетарий. Чин возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. С этого дня в церкви проводят регулярные богослужения, однако до конца года там также будет идти ремонт.

Кроме того, в этот день в "Изумрудном" прогулялся губернатор Виктор Томенко, где начали заполнять пруд. Глава региона пообщался с директором парка Владиславом Вакаевым, а также отметил, что таких приятных для отдыха мест должно быть больше по всему Алтайскому краю.

Первые случаи укусов клещей зафиксировали в Алтайском крае. В поликлиники с жалобами на присасывание обратились четыре человека из Благовещенского, Краснощёковского, Рубцовского районов и Барнаула, из них три ребёнка до 14 лет.

Электричка насмерть сбила 32-летнего жителя Новоалтайска на ж/д станции Алтайская. Мужчина шёл в капюшоне вдоль железнодорожного полотна и не реагировал на громкие сигналы машиниста, а затем решил перебежать пути перед приближающимся поездом.