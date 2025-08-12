Такой день. Отмена фестиваля фейерверков в Барнауле и возможная отставка замминистра

О главных событиях Алтайского края за 12 августа

Заместитель министра транспорта Алтайского края Александр Мошкин планирует написать заявление об увольнении. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на источник.

В Республике Алтай загородные дома за лето 2025 года подорожали на 14%, а в Алтайском крае подешевели на 2%.

Власти Барнаула приняли решение об отмене фестиваля фейерверков, который планировали провести во время празднования 295-летия города.

Как уточнили amic.ru в администрации города, речь идет именно о фестивале фейерверков, а не об основном праздничном салюте, которого, судя по всему, тоже не будет. Стоит отметить, что ранее власти и не заявляли о намерении устроить главный салют.