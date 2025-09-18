Такой день. Отмена фестиваля воздухоплавания и дизайн-проект моста через Катунь

О главных событиях региона за 18 сентября

18 сентября 2025, 23:30, ИА Амител

Ночное звездное небо / Фото: amic.ru

На фасаде касс стадиона "Динамо" в Барнауле торжественно открыли масштабное мозаичное панно, посвященное региональному благотворительному проекту "Михутка", сообщает Барнаульская гордума. Уникальное произведение искусства создано более чем из 120 тысяч элементов мозаики, собранных вручную. В его создании приняли участие свыше 250 человек, включая особенных детей, волонтеров, представителей власти, бизнеса и общественных организаций.

Томское архитектурное бюро Василия Рыбакова создало внешний облик нового моста через Катунь в Алтайском крае. В проекте предусмотрено настраиваемое освещение и декоративные конструкции, создающие образ ворот и россыпи драгоценных камней на берегу.

В Алтайском крае отменили мероприятия, запланированные на 21 и 22 сентября в рамках Фестиваля воздухоплавания, сообщает Telegram-канал отдела по развитию туризма администрации Барнаула "Барнаул Туризм".