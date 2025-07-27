Такой день. Поиски двухлетней девочки и чемпионат России по пляжному волейболу

Главное за 27 июля

27 июля 2025, 23:20, ИА Амител

Ночное звездное небо / Фото: amic.ru

В Камне-на-Оби утонула 14-летняя девочка. Находившиеся на берегу очевидцы рассказывали, что школьница зашла в воду и исчезла из виду через некоторое время. Взрослых рядом не было.

Через некоторое время поисков ее тело достали водолазы.

Барнаул принял финальные матчи этапа чемпионата России по пляжному волейболу. В парке спорта Смертина прошли игры за бронзу и финалы. Впервые в истории в столице Алтайского края провели турнир такого масштаба.

На трассе под Новоалтайском загорелся автомобиль. Его водитель успел выбраться из салона.

Со слов очевидцев, на дороге столкнулись две машины, после чего одна из них вспыхнула. Свидетели инцидента также утверждают, что авто начало полыхать само по себе.

Вечером 26 июля в Локтевском районе пропала двухлетняя девочка. На ее поиски выдвинулись волонтеры, местные жители и сотрудники правоохранительных органов – всего около 400 человек. Спустя десять часов ребенка обнаружили в поле: малышка шла по проселочной дороге. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.