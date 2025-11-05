Такой день. Половина доходов на ипотеку и причины сноса 1,2 тысячи деревьев

О главных событиях региона за 5 ноября

05 ноября 2025, 23:55, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 58-е место из 85 в рейтинге субъектов России с самой доступной ипотекой. В регионе соотношение среднего ипотечного платежа к совокупной зарплате двух работающих составляет 59,1%, тогда как в среднем по стране этот показатель равен 48,8%. Размер ипотечного платежа в регионе в среднем составляет 61,7 тыс. рублей. Средний размер кредита – 3,5 млн рублей.

В мэрии Барнаула прокомментировали снос 1,2 тысячи деревьев в бывшем парке имени Ленина. Деревья снесут из соображений безопасности горожан. Обследование выявило, что у них есть глубокие трещины и повреждения, сильный наклон, поврежденные корни, неравномерная крона и другие признаки аварийности.

В Барнауле завершили дорожный сезон 2025 года. В городе обновили десятки километров дорог. Работы прошли в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Наиболее масштабный ремонт выполнили на Павловском тракте.