Такой день. Проблемы с белорусскими трамваями и активизация отключений интернета на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 31 июля

01 августа 2025, 00:05, ИА Амител

В ближайшие сутки в Алтайском крае активизируются мероприятия по профилактике сетевых угроз. Замедление или отключение мобильного интернета возможно в ближайшие дни.

Барнаул занял 12 место среди 44 российских городов по доступности продуктов питания. Это на семь позиций ниже, чем в прошлом году, когда краевая столица заняла пятое место.

В алтайском селе Усть-Калманка жила-была девочка. Она много пела и мечтала о покорении большой сцены. А теперь большая сцена стала ее вторым домом. Она исполняет партии в "Евгении Онегине", "Кармен", "Пиковой даме". Это все про Валентину Гофер, ведущую солистку Московского музыкального театра "Геликон-опера". Сегодня она – гостья "Переговорки", а точнее это "Переговорка" отправилась в гости к оперной певице.

8 из 10 трамваев, поставленные в Барнаул из Белоруссии, находятся на гарантийном ремонте. Об этом на встрече правительства Алтайского края с делегацией из Беларуси заявил министр транспорта региона Андрей Подолян.