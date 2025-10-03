Такой день. Прогноз по развитию Алтайского края и жалобы на детское питание

О главных событиях региона за 3 октября

03 октября 2025, 23:30, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается работа по устранению повреждений, выявленных во время запуска тепла, на сетях теплоснабжения, которые находятся на обслуживании СГК, сообщили в мэрии. По данным на 2 октября, тепло подано в 98,2% жилых домов города. Отопление уже подключено ко всем школам и детским садам, спортивным и медицинским учреждениям.

В Алтайском крае по итогам 2025 года ожидаются более низкие темпы роста промышленного производства, при этом прогнозируется один из самых высоких в стране рост добычи полезных ископаемых. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2026–2028 годы, подготовленном Минэкономразвития РФ.

В Минздраве Алтайского края разбираются с жалобами барнаульских мам, которые не могут получить в поликлинике бесплатное детское питание для своих детей. Изучить ситуацию и оперативно решить вопрос поручил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. В "Аптеках Алтая", которые занимаются выдачей бесплатных препаратов, уже провели совещание по этой теме.