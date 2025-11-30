Такой день. Прорыв водопровода в Барнауле и тубдиспансер в Новоалтайске

О главных событиях региона за 30 ноября

30 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В первой половине 2026 года в Новоалтайске введут в эксплуатацию новый корпус Краевого противотуберкулезного диспансера. Об этом в ходе своей пресс-конференции сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он отметил, что строители уже на финишной прямой: работы будут завершены в самое ближайшее время. Но первый квартал следующего года уйдет на передачу здания Минздраву, получение необходимой документации, лицензирование и установку оборудования.

Реконструкция здания Алтайского государственного музыкального колледжа, где в начале нулевых размещался культовый ночной клуб "Зебра", закончится в 2026 году. Об этом в ходе правительственного часа в АКЗС 26 ноября сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

В Барнауле 30 ноября произошли сразу две коммунальные аварии. Специалисты "Росводоканала" оперативно приступили к работам на улицах Чудненко и Взлетной, где из-за повреждений водопровода было нарушено водоснабжение и подтоплена проезжая часть.