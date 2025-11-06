Такой день. Развязка на Змеиногорском тракте и прожиточный минимум на Алтае

О главных событиях региона за 6 ноября

06 ноября 2025, 23:57, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2025 году прожиточный минимум для жителей Алтайского края составил 15 782 рубля. Такая сумма приходится на душу населения в целом. Для трудоспособного населения она выше почти на 1,5 тысячи рублей, для пенсионеров – ниже средней по краю.

Транспортную развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов торжественно откроют в Барнауле днем в пятницу, 7 ноября. Как стало известно amic.ru, в церемонии примет участие лично губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который запустит движение по новому важному дорожному объекту.

В Алтайском крае дорожные службы заранее подготовились к предстоящему зимнему сезону. Основные усилия были направлены на обеспечение безопасности эксплуатации региональных автомобильных дорог и предотвращение образования гололеда на проезжих частях. Поэтому по-настоящему первый выпавший осенью снег в начале ноября не оказался для алтайских дорожников сюрпризом.