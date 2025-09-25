Такой день. Сессия алтайских депутатов и затянувшаяся газификация Славгорода и Рубцовска

О главных событиях региона за 25 сентября

В четверг, 25 сентября, Алтайское краевое Законодательное собрание провело свою 44-ю сессию. Депутатский корпус обсудил ряд насущных для региона вопросов. Так, Алтайский край вступил в эксперимент по регулированию услуг гостевых домов. Нововведение позволит не только легализовать, но и контролировать гостиничный бизнес в частном секторе.

Работы по газификации Рубцовска и Славгорода пока еще находятся на стадии проектирования. Об этом рассказал глава Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, пишет "Банкфакс". Гилев в ходе правительственного часа в АКЗС, который прошел 24 сентября, отметил, что еще в 2021 году планировалось, что в 2025-м будут как минимум запущены газораспределительные станции возле Рубцовска и Славгорода. Однако свою роль сыграло множество факторов.

Власти Алтайского края увеличили стоимость патента на работу для иностранцев. Это сделали, чтобы мигранты платили налог на уровне жителей региона. Вопрос рассмотрели и приняли на сессии регионального Заксобрания в четверг, 25 сентября.