Такой день. Скорое открытие моста и суд из-за Билли Айлиш

Главные новости в Алтайском крае 27 ноября

27 ноября 2023, 23:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российское авторское общество (РАО) обратилось в арбитражный суд Алтайского края с иском против директора барнаульской гостиницы "Центральная" Игоря Дураманова.

В РАО считают, что Дураманов якобы нарушил исключительные авторские права 11 музыкальных произведений, среди которых есть песни Билли Айлиш – NDA, Боба Дилана – Knockin' on heavens door, Count on me группы Brockhampton и другие. При этом в иске по какой-то причине дважды указаны треки Arctic Monkeys – Why'd you only call me when you're high и Shooting Stars группы Bag raiders.

Движение автомобилей по мосту в районе Нового рынка в Барнауле могут запустить в 11 часов 30 ноября, сообщил amic.ru источник. Именно на это время запланирована торжественная церемония открытия путепровода после реконструкции, которую могут посетить губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк и депутаты АКЗС. Однако окончательного решения, в какое точно время для транспорта откроют движение по путепроводу, пока не принято.

Мужчина 1971 года рождения погиб в аварии в Угловском районе.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Great Wall двигался в направлении села Круглого, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машина улетела в кювет. От полученных травм мужчина, который находился за рулем машины, скончался на месте.