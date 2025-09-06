Такой день. Смерть ребенка в больнице и деньги на расселение алтайских аварийных домов

О главных событиях Алтайского края за 6 сентября

Новый мост / Фото: amic.ru

Жительница Алтайского края рассказала о смерти маленького ребенка в стенах Бийской ЦГБ. Она винит в произошедшем медиков.

Алтайский край получил одобрение Фонда развития территорий на финансирование нового этапа программы по расселению аварийного жилья. Средства в размере более 192,5 млн рублей позволят переселить 249 человек.

В Алтайском крае за год снизилось число состоящих на учете пенсионеров. На 1 июля 2025 года их насчитывается 687,9 тысячи человек, что на 1,2% меньше, чем по состоянию на ту же дату прошлого года.