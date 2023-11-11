Такой день. Смертельное ДТП и новое северное сияние в Алтайском крае

Главное за 11 ноября

11 ноября 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В ночь на 12 ноября жители Барнаула и некоторых районов Алтайского края могут увидеть полярное сияние. Редкое для региона явление, если оно случится, будет вызвано недавней вспышкой на Солнце, которая направилась в сторону Земли.

Градсовет Барнаула отправил на доработку проект огромного ретейл-парка, который хотят построить рядом с "Леруа Мерлен" за мостом. У экспертов возникло множество вопросов к проекту. Прежде всего, отсутствие главной идеи и наличие огромной парковки в центре парка.

24-летняя девушка погибла в результате ДТП в Егорьевском районе Алтайского края. 28-летний водитель Infiniti при обгоне не выдержал боковой интервал и допустил касательное столкновение с попутной Honda Accord, а затем – угодил в кювет и врезался в дерево.

Еще одна серьезная авария произошла в Барнауле. На шоссе Ленточный бор столкнулись четыре автомобиля. Пострадала женщина и двое детей.

Восьмерых человек спасли пожарные из горящего двухквартирного дома в Барнауле. Инцидент случился в ночь на 11 ноября на пересечении улиц Денисова и Сычева. Пройденная огнем площадь составила порядка 150 "квадратов".