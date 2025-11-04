Такой день. Уходящая в землю вода и подробности пожара в бывшем здании клуба "Опера"

О главных событиях региона за 4 ноября

04 ноября 2025, 20:45, ИА Амител

Граница между осенью и зимой / Фото: amic.ru

Жители села Новороманово пожаловались на многолетнюю свалку отходов с ХПП, которая вновь загорелась. По словам сельчан, огонь и едкий дым представляют опасность для близлежащих домов, а запах гари стоит круглосуточно. Свалка существует уже четвертый год, и, несмотря на решение суда, обязывающее руководство предприятия вывезти отходы, ситуация остается без изменений.

В Барнауле утром произошел пожар в бывшем здании ночного клуба "Опера" на проспекте Красноармейском. Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в дымоходе неэксплуатируемого помещения. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.

Жители Барнаула сообщили о коммунальной проблеме – горячая вода круглосуточно уходит под землю, но счета при этом продолжают поступать в полном объеме. Проблема, по словам горожан, сохраняется не первый день. Люди просят коммунальные службы обратить внимание на ситуацию и оперативно устранить утечку.