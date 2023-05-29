Такой день. Война пчеловодов и фермеров на Алтае и срок мужчине, заявившему о бомбе

О главных событиях Алтайского края за 29 мая

29 мая 2023, 23:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Траншея глубиной и шириной 1,5 метра появилась на дороге между двумя сёлами в Косихинском районе Алтайского края. Как утверждают сельчане, это результат "военных действий" фермеров и пчеловодов, от которых в итоге страдают простые люди. Пускать "беспредел" на самотёк районная администрация Косихинского района не намерена и собирается обращаться в полицию. Что происходит – выяснял amic.ru.

В Барнауле суд признал виновным местного жителя, который сообщил кассиру продуктового магазина о заложенной им бомбе в ТЦ "ЦУМ". Подсудимый признал себя виновным и объяснил поступок тем, что перед совершением преступления выпил в баре, после чего пошёл в торговый центр.

В Барнауле начался процесс по уголовному делу главы федерации бокса Алтайского края Армена Тонояна. Его обвиняют в мошенничестве. Интересы Тонояна представляют сразу три адвоката, ближайшее заседание пройдёт 2 июня, следует из карточки дела на сайте Центрального районного суда.

Три дня осталось у жителей Алтайского края, чтобы проголосовать за благоустройство объектов по нацпроекту "Жильё и городская среда" в 2024 году. До 31 мая граждане могут выбрать, какой парк, сквер, пешеходную зону, спортивную или детскую площадку отремонтируют власти. Для тех, кто ещё не успел принять участие в масштабных "выборах", amic.ru рассказывает, как и где можно проголосовать и на что это повлияет.