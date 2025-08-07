Такой день. Жесткий дефицит врачей на Алтае и августовские холода

О главных событиях Алтайского края за 6 августа

07 августа 2025, 00:10, ИА Амител

Горы алтайского края / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2025 году наблюдается самый жесткий дефицит врачей среди регионов Сибири, впрочем, во всем СФО недостаточно соответствующих специалистов, чтобы удовлетворить потребности рынка труда, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Августовские холода пока не собираются уходить из Алтайского края. До середины месяца в регионе прогнозируют сильные дожди, грозы и град. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

5 августа в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней девочки в селе Березовка Рубцовского района. Под подозрением сейчас находится мать ребенка. Выяснилось, что ее уже лишали родительских прав.