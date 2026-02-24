Такой день. Жестокое убийство за отказ взять на себя вину и продажа киберспортивного клуба

О главных событиях региона за 24 февраля

24 февраля 2026, 23:58, ИА Амител

В Барнауле выставили на продажу компьютерный клуб Phoenix cyberarena, расположенный на проспекте Красноармейском рядом с торговым центром "Гулливер". Стоимость готового бизнеса составляет 27 999 999 рублей. Из опубликованной информации следует, что клуб работает около шести лет и сотрудничает с Федерацией компьютерного спорта России. Помещение находится в аренде.

В Алтайском крае 40-летний житель села Кулунда подозревается в совершении двух преступлений — в убийстве своего отца и смертельном наезде на женщину. После того как подозреваемый сбил на личном автомобиле пенсионерку, он покинул место происшествия, а женщина скончалась. Далее мужчина пришел в дом к отцу и стал просить его взять на себя вину за ДТП, однако услышал отказ. Тогда сельчанин топором зарубил его, нанеся множественные удары по голове и телу.

Октябрьский районный суд вынес приговор трем жителям Барнаула, виновным в избиении водителя автобуса № 10. Молодые люди получили реальные сроки лишения свободы. В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали вину. Они принесли извинения потерпевшему и выплатили ему денежную компенсацию в счет возмещения морального вреда.