В Барнауле трое парней получили реальные сроки за избиение водителя автобуса № 10

Молодые люди полностью признали вину — они избивали мужчину на глазах у пассажиров и прохожих

24 февраля 2026, 16:29, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Октябрьский районный суд вынес приговор трем жителям Барнаула, виновным в избиении водителя автобуса № 10. По информации объединенной пресс‑службы судов Алтайского края, молодые люди получили реальные сроки лишения свободы.

Напомним, 16 сентября 2025 года несколько молодых людей, не желавших платить за проезд, жестоко избили водителя автобуса № 10. Они били руками и пинали лежащего мужчину, а затем пытались задушить, от чего он потерял сознание. До приезда полиции парни скрылись с места происшествия, но позднее вернулись с предложением денежной компенсации в обмен на отказ от написания заявления.

Судом установлено, что подсудимые совершили хулиганство группой лиц с применением насилия на транспорте общего пользования. В результате каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до одного года и девяти месяцев.

В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали вину. Они принесли извинения потерпевшему и выплатили ему денежную компенсацию в счет возмещения морального вреда.

Кроме того, обвиняемые ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, однако суд не удовлетворил это требование.

Изначально задержанным вменялась более тяжкая статья УК РФ — покушение на убийство, совершенное группой лиц. Однако в итоге обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое — хулиганство с применением насилия к гражданам на транспорте общего пользования.