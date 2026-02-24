В Барнауле трое парней получили реальные сроки за избиение водителя автобуса № 10
Молодые люди полностью признали вину — они избивали мужчину на глазах у пассажиров и прохожих
24 февраля 2026, 16:29, ИА Амител
Октябрьский районный суд вынес приговор трем жителям Барнаула, виновным в избиении водителя автобуса № 10. По информации объединенной пресс‑службы судов Алтайского края, молодые люди получили реальные сроки лишения свободы.
Напомним, 16 сентября 2025 года несколько молодых людей, не желавших платить за проезд, жестоко избили водителя автобуса № 10. Они били руками и пинали лежащего мужчину, а затем пытались задушить, от чего он потерял сознание. До приезда полиции парни скрылись с места происшествия, но позднее вернулись с предложением денежной компенсации в обмен на отказ от написания заявления.
Судом установлено, что подсудимые совершили хулиганство группой лиц с применением насилия на транспорте общего пользования. В результате каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до одного года и девяти месяцев.
В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали вину. Они принесли извинения потерпевшему и выплатили ему денежную компенсацию в счет возмещения морального вреда.
Кроме того, обвиняемые ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, однако суд не удовлетворил это требование.
Изначально задержанным вменялась более тяжкая статья УК РФ — покушение на убийство, совершенное группой лиц. Однако в итоге обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое — хулиганство с применением насилия к гражданам на транспорте общего пользования.
16:33:37 24-02-2026
На одной ноге перестоят такой срок.
16:40:30 24-02-2026
Это хорошо - беспредельщики наказаны. Да и водилы поменьше бушлатить станут.
16:52:12 24-02-2026
Правильно.
17:36:32 24-02-2026
В 10 ке лучше не ездить, там часто неадекватные пассажиры с выселок.
17:43:52 24-02-2026
Какое хулиганство. Это явное покушение на убийство
17:49:13 24-02-2026
Мало дали. Минимум от трех до пяти надо было впаять.
18:11:19 24-02-2026
Мало дали. Группой лиц. Лет по 7 общего режима, а там как сложится поведение.