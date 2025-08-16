По данным источников, американский лидер довел позицию России до глав государств

16 августа 2025, 16:50, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и главами ряда европейских стран. Согласно информации источников, он представил им позицию России по урегулированию украинского кризиса. Amic.ru собрал итоги переговоров глав государств.

Главное

По данным РИА Новости, в разговоре участвовали председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель США Стивен Уиткофф.

Владимир Зеленский встретится с Трампом 18 августа в Вашингтоне, где ему будут доведены условия мирного плана, согласованные Путиным.

Трамп довел до европейских лидеров и Зеленского позицию Путина: Россия заинтересована не в прекращении огня, а в комплексном соглашении для завершения конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.

Как пишет Bloomberg, некоторые европейские чиновники обеспокоены потенциальным давлением на Зеленского.

Напомним, 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже. Они провели трехсторонние переговоры, которые продлились 2 часа 45 минут. После лидеры двух государств выступили на совместной пресс-конференции. Президенты РФ и США сделали ряд заявлений об отношениях стран и украинском вопросе, а также рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества.