У популярных "Оленей" в Белокурихе обустроят новую смотровую площадку

Саму скульптуру полностью обновят

25 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Знаменитые "Олени" / Фото: amic.ru
В Белокурихе готовят масштабное обновление территории вокруг знаменитой композиции "Олени" – к 2026 году здесь появится современная смотровая площадка, а саму скульптуру полностью обновят.

Как сообщает Фонд развития большой Белокурихи, работы станут частью реконструкции дорожно-пешеходной развязки у нового Курортного сквера рядом с санаторием "Алтайский замок". Проект предусматривает организацию полноценного проезда для автотранспорта и благоустройство входа на терренкур "Сибирский тракт".

«Финансирование обеспечит туристический налог, который уже доказал свою эффективность: за первое полугодие Белокуриха получила 61,1 млн рублей – больше, чем ранее удавалось собрать за год по системе курортного сбора», – отметили в издании.

Ранее сообщалось, что крупный российский гостиничный оператор Azimut Hotels приступил к строительству пятизвездочного санаторно-оздоровительного комплекса в Белокурихе с инвестициями в размере 5 млрд рублей.

