Финляндия будет выдавать меньше виз туристам из России

МИД Финляндии подготовил механизм по ограничению выдачи туристических виз россиянам. Об этом заявил глава ведомства Пекка Хаависто, пишут «Известия».

По словам министра, приоритет будут отдавать заявителям, путешествующим по семейным обстоятельствам, а также учёбе и работе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян. Спустя несколько дней он передумал и предложил всё же пускать некоторых граждан РФ в Европу.

Некоторые европейские государства, в свою очередь, поддержали инициативу и сейчас работают над этим вопросом.

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