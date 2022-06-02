В Барнауле определили подрядчика на проектирование нового терминала аэропорта

Подрядчиком проектирования нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Барнаула стали АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта „Ленаэропроект“» из Санкт-Петербурга и ООО «Ассман Бератен + Планен» из Москвы. Об этом пишет «Ъ».

Выбранный победителем коллективный участник выполнит работы за 68,25 млн рублей. Это на 30% дешевле начальной стоимости контракта.

Работы, в том числе получение положительного заключения госэкспертизы, должны быть выполнены не позднее 300 дней с момента подписания договора.

В марте 2022 года правительство заключило инвестиционное соглашение с холдингом «Новапорт». Строительство нового терминала обойдётся примерно в пять миллиардов рублей, а его ввод в эксплуатацию ожидается в 2026 году. Известно, что терминал выполнят в космической стилистике.