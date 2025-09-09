В Барнауле активно ведутся работы по благоустройству и монтажу памятных знаков

В обсуждении приняли участие представители администрации, профильных комитетов, а также общественные советники

09 сентября 2025, 16:40, ИА Амител

Благоустройство Барнаула / Фото: barnaul.org

Под руководством главы Барнаула Вячеслава Франка состоялось рабочее совещание, посвященное ключевым вопросам благоустройства городской среды и установке новых памятных знаков, сообщает официальный сайт администрации города.

В обсуждении приняли участие представители администрации, профильных комитетов, а также общественные советники, включая генерального директора ООО "Классика" Александра Деринга. Основное внимание было уделено нескольким знаковым проектам, реализация которых активно ведется в разных частях города.

Одним из центральных событий культурной жизни Барнаула станет открытие памятника великому русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. Как проинформировал заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, скульптура займет свое место в обновленном сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской.

Работы по благоустройству территории уже полностью завершены: подрядчиком заменено плиточное покрытие, отремонтированы лестницы, смонтировано современное освещение, установлены удобные лавочки и урны, высажены зеленые насаждения.

Изготовление самого памятника по итогам конкурса поручено компании "Орбита". Арт-объект, отлитый из бронзы, будет представлять собой фигуру писателя с дорожным сундуком и шляпой в руке, что символизирует его связь с Алтайским краем. Торжественное открытие запланировано на начало декабря.

Параллельно преображается и другая точка города – сквер на месте снесенного аварийного дома на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина. Как доложил и.о. главы администрации Центрального района Юрий Сарайкин, здесь также появится памятный знак, инициатором установки которого выступила Федеральная служба судебных приставов по Алтайскому краю. На создание нового общественного пространства из городского бюджета выделено более девяти миллионов рублей.

В настоящее время на участке ведутся подготовительные работы: планировка территории, удаление поросли и снос старых, аварийных деревьев. Им на смену высадят более 20 елей и свыше 180 кустов декоративных растений, включая сирень, рябину и виноград.

Проект включает не только озеленение, но и установку уличных фонарей, системы видеонаблюдения, а также обновление тротуаров и подъездных путей. Полностью завершить благоустройство планируется в ноябре.

Продолжаются работы и на площади Победы, где возводится часовня. Проект, разработанный архитектурной мастерской "Классика", реализуется по инициативе ветеранских и общественных организаций. На сегодняшний день строительно-монтажные работы полностью завершены, и специалисты приступили к внутреннему оформлению объекта.

Особое внимание уделяется развитию туристической привлекательности Барнаула. В рамках проекта по созданию туристского кода центра города на набережной реки Оби продолжатся работы по установке новых арт-объектов. В текущем году город во второй раз стал победителем краевого конкурсного отбора и получил субсидию из регионального бюджета на эти цели в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

«На городской набережной предлагается разместить постамент со скульптурой, отлитой из легированной стали, высотой 4 метра в виде женского образа, олицетворяющего реку Обь. Тротуарную плитку набережной планируется украсить изображением, имитирующим русло Оби с ее притоками, от места слияния рек Бии и Катуни до города Салехарда», – уточнила заведующий городским отделом по развитию туризма Юлия Трепезникова.

Изготовление самой скульптуры близится к завершению, а для производства постамента проводится конкурсный отбор подрядчика. Одновременно на набережной начался монтаж 92-метрового изображения речного русла. По его сторонам будут установлены бронзовые символы городов, расположенных на берегах Оби и ее притоков. Для координации дальнейших работ отделу по развитию туризма поручено предоставить актуальную дорожную карту по реализации этого масштабного арт-объекта.