Как заверил производитель, в ближайшее время поставки возобновятся

17 ноября 2025, 10:44, ИА Амител

В магазинах пропала курица / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле с полок магазинов неожиданно пропала курица, причем не только целые тушки, но и ее части. И касается это как магазинов крупных сетей, так и небольших точек, сообщают читатели amic.ru.

Корреспондент amic.ru проверила несколько магазинов. В итоге – да, курица куда-то исчезла.

По данным "Бийского рабочего", такая же ситуация наблюдается и в Бийске, где в гипермаркетах еще можно найти остатки филе грудки, бедра или крылья, но в основном люди перешли на свинину и говядину.

Как уточняет издание со ссылкой на ГК "Черкизово", в конце октября на одной из птицеводческих площадок предприятия "Алтайский бройлер", расположенной в Зональном районе, произошел технологический сбой, в результате которого погибла птица.

«Временная остановка работы площадки могла повлиять на стабильность поставок готовой продукции в магазины. Полное восстановление работы площадки ожидается в ближайшие дни», – пишет издание.

Напомним, курятина неожиданно пропадала из магазинов и в ноябре 2023 года, при этом на полки начала возвращаться в начале декабря, но уже подорожавшая. Также ее дефицит наблюдался в Барнауле и в 2021 году – тогда причиной стал пожар на предприятии "Алтайский бройлер".