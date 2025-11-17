В Барнауле из магазинов неожиданно пропала курица. Почему это произошло
17 ноября 2025, 10:44, ИА Амител
В Барнауле с полок магазинов неожиданно пропала курица, причем не только целые тушки, но и ее части. И касается это как магазинов крупных сетей, так и небольших точек, сообщают читатели amic.ru.
Корреспондент amic.ru проверила несколько магазинов. В итоге – да, курица куда-то исчезла.
По данным "Бийского рабочего", такая же ситуация наблюдается и в Бийске, где в гипермаркетах еще можно найти остатки филе грудки, бедра или крылья, но в основном люди перешли на свинину и говядину.
Как уточняет издание со ссылкой на ГК "Черкизово", в конце октября на одной из птицеводческих площадок предприятия "Алтайский бройлер", расположенной в Зональном районе, произошел технологический сбой, в результате которого погибла птица.
«Временная остановка работы площадки могла повлиять на стабильность поставок готовой продукции в магазины. Полное восстановление работы площадки ожидается в ближайшие дни», – пишет издание.
Напомним, курятина неожиданно пропадала из магазинов и в ноябре 2023 года, при этом на полки начала возвращаться в начале декабря, но уже подорожавшая. Также ее дефицит наблюдался в Барнауле и в 2021 году – тогда причиной стал пожар на предприятии "Алтайский бройлер".
Так курица у нас вроде бы отнюдь не только от этого производителя. По крайней мере, в Ярче точно еще поставщики есть. И если куриное мясо пропало везде, то явно дело не в этом. Ну и "перешли на говядину" насмешило. Вы цены на ту говядину видели?
10:51:01 17-11-2025
Всё как обычно. Готовятся повысить цену на этот продукт
11:23:54 17-11-2025
И вернется по 600 ре за 1 килограмм
11:41:37 17-11-2025
переходим на рыбу
11:50:42 17-11-2025
Гость (11:41:37 17-11-2025) переходим на рыбу... --- ну если только на минтай с путассу😉
13:22:59 17-11-2025
Гость (11:50:42 17-11-2025) --- ну если только на минтай с путассу😉... камбала , отличная рыба
ну и форель
кстати , кура есть в чижике
13:47:00 17-11-2025
Гость (13:22:59 17-11-2025) камбала , отличная рыбану и форелькстати , кура ... камбала воняет) А форель... 700 рэ замороженная, непотрошеная и с головой) Так себе цена, если честно.
15:24:52 17-11-2025
Гость (13:47:00 17-11-2025) камбала воняет) А форель... 700 рэ замороженная, непотрошена... камбала пахнет морем , это естественно
да, как вариант есть речную, но описторхи не спят
14:46:55 17-11-2025
Гость (11:41:37 17-11-2025) переходим на рыбу... На ту, которую выловили в фантастических объемах в нашем регионе, как писали недавно)))
11:41:51 17-11-2025
В ярче пропала индейка
11:55:48 17-11-2025
Гость (11:41:51 17-11-2025) В ярче пропала индейка... В Америке пропали индейцы.
11:56:13 17-11-2025
Гость (11:41:51 17-11-2025) В ярче пропала индейка... Совпадение
12:07:34 17-11-2025
Гость (11:41:51 17-11-2025) В ярче пропала индейка... Совсем? Или частично?
21:11:11 17-11-2025
Гость (12:07:34 17-11-2025) Совсем? Или частично? ... Совсем. Уже около месяца её не завозят.
11:55:24 17-11-2025
"на одной из птицеводческих площадок произошел технологический сбой, в результате которого погибла птица" - есть подробности этой ужасной трагедии? Зоозащитники уже возбудили уголовные дела? Массовая смерть должна быть всесторонне расследована. Птицы должны были жить! Кто понесёт ответственность и какую именно?
21:13:02 17-11-2025
Гость (11:55:24 17-11-2025) "на одной из птицеводческих площадок произошел технологическ... Я прошу прощения. Погибла птица. Но почему в магазинах есть потроха куринные, голени, крылья. Но нет тушек и филе?
19:08:20 18-11-2025
31 октября...
Сегодня на пресс-конференции в Барнауле начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков заявил, что в ноябре деятельность ЗАО «Алтайский бройлер» будет приостановлена в течение 20 дней в связи с модернизацией холодильного оборудования. Большаков объяснил, что монтаж дополнительных мощностей связан с планами ПАО «Группа „Черкизово”» к 2027 году увеличить объем производства продукции с 70 тысяч тонн до 116 тысяч тонн в год. Рост поставок мяса птицы на региональный рынок ожидается с декабря. В период простоя курятину в Алтайский край будут привозить из Челябинска, с других птицефабрик холдинга, входящих в состав компании «Куриное царство», поэтому опасаться дефицита в рознице не стоит.
12:01:21 17-11-2025
Владельцу бройлера очень деньги нужны на достройку базы в кебезени
20:03:36 17-11-2025
Гость (12:01:21 17-11-2025) Владельцу бройлера очень деньги нужны на достройку базы в ке... Че, камни закончились???
13:58:30 17-11-2025
Толи еще будет, толи еще будет..ойёйёй
15:15:17 17-11-2025
у нас есть курятина в магазинах (Барнаул). вчера вот пирог пекли курник. Но где - не скажу. тут уж каждый за себя)))
15:25:07 17-11-2025
Гость (15:15:17 17-11-2025) у нас есть курятина в магазинах (Барнаул). вчера вот пирог п... У меня в домашнем холодильнике тоже есть! ))) Но сегодня утром видела в 5ке пустую витрину. Я думала, они просто моют оборудование после выходных перед загрузкой свежих продуктов... Оказывается, вон оно что!
19:24:27 17-11-2025
Сейчас подтянут из новосиба, омска, томска, казахстана
23:46:58 17-11-2025
по-моему это может быть сознательная диверсия по порче оборудования жизнеобеспечения, это угроза нац безопасности страны! КАК НАСЧЕТ ЗАКОНА О ДОБРОВОЛЬЦАХ?! о защите предприятий стратегических?? что за попустительство снова и халтура?!
08:18:54 18-11-2025
В Зональном делают комбикорм, был там, курицу в Бийске, могу ошибаться(((
09:33:59 18-11-2025
Ну торговые сети ничего не потеряют)) Жаль производителя, понесли убытки из-за массовой гибели птицы, еще и штрафы за недопоставку платить..