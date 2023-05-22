В Барнауле кто-то стреляет по окнам из пневматики
По словам местной жительницы, с произошедшим будут разбираться полицейские
22 мая 2023, 07:35, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Жители Барнаула пожаловались, что кто-то стреляет в окна из пневматики, сообщает "В курсе 22".
Один из таких инцидентов случился в детсаду на Павловском тракте, 235, другой – в районе новостроек.
"У нас на балконе стекло тоже с пневматики прострелили! Вызвали полицию. Приехали, приняли заявление, всё сфотографировали, нашли пулю за балконом на улице. Сказали, ждать звонка, будут разбираться", – поделилась горожанка.
По какому адресу и когда именно это произошло, женщина не уточнила.
Ранее сообщалось, что в Барнауле неизвестный стрелял из пневматики по окнам соседнего жилого дома.
07:49:24 22-05-2023
УРОДЫ!!!
07:57:55 22-05-2023
у меня несколько лет назад расстреляли все окно, нашли все пули, приняли заявление...пришел человек в погонах ОПРОСИЛ соседних алкашей, НЕ СТРЕЛЯЛИ ли они по моим окнам, вскоре пришла мне бумага, что виновных не нашли, это хулиганство... алкаши на меня не обиделись, они мне посочувствовали, что такие вот теперь правоохранители пошли вумные, по-настоящему вумные только в кино остались....три дырки от пуль в стекле заклеила скотчем и так живу, а пули мне на память не отдали...доброго здоровьица профессионалам, авось нонеча повезет и стрелка найдут....
08:07:51 22-05-2023
тамара (07:57:55 22-05-2023) у меня несколько лет назад расстреляли все окно, нашли все п... Раньше всегда думал: "За что ругают полицаев? Ведь если что случится, к ним же и обратишься?". Это только до первого обращения. Потом сам все понял...
08:06:47 22-05-2023
вот эти поханые новостройки....
08:28:28 22-05-2023
Понятно, что при любом росте социальной напряжённости "счастливые" обладатели "элитарной" недвиги с панорамным остеклением "а-ля у нас тут анталия" тут же узнают, почем, как говорится, фунт лиха. И как тут не вспомнить кровавые 90-е, когда, порой, при перестрелке на улице всей семьёй тут же прятались под окнами "хрущёбы". И точно знали - защитит и спасёт! А ведь теперешние "элитарные" стены в один пеноблок и кусок стекловаты из автомата простреливаются насквозь. Знакомые вояки лично на полигоне проверяли!
08:44:39 22-05-2023
Дикий народ... Лучшеб по собакам стрелял.
09:19:51 22-05-2023
Гость (08:44:39 22-05-2023) Дикий народ... Лучшеб по собакам стрелял.... Стрелять в городе - такая себе идея. Выстрелит по собаке, попадет неизвестно куда. Или у нас все стрелки Клинты Иствуды?
10:27:36 22-05-2023
Гость (08:44:39 22-05-2023) Дикий народ... Лучшеб по собакам стрелял.... Нашел альтернативу, безмозг...
10:47:16 22-05-2023
На дорогах наверное все камеры задействованы, во дворах не ставят. Да и из темноте поди стреляет, как его поймать, дежурство во дворах вряд ли предусмотрено