В Барнауле кто-то стреляет по окнам из пневматики

По словам местной жительницы, с произошедшим будут разбираться полицейские

22 мая 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались, что кто-то стреляет в окна из пневматики, сообщает "В курсе 22".

Один из таких инцидентов случился в детсаду на Павловском тракте, 235, другой – в районе новостроек.

"У нас на балконе стекло тоже с пневматики прострелили! Вызвали полицию. Приехали, приняли заявление, всё сфотографировали, нашли пулю за балконом на улице. Сказали, ждать звонка, будут разбираться", – поделилась горожанка.

По какому адресу и когда именно это произошло, женщина не уточнила.

Ранее сообщалось, что в Барнауле неизвестный стрелял из пневматики по окнам соседнего жилого дома.