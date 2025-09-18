В Барнауле с воинскими почестями преданы земле останки красноармейцев, погибших в годы ВОВ

Помимо захоронения, были переданы личные вещи родственникам воинов

18 сентября 2025, 16:50, ИА Амител

Воинские почести красноармейцев в Барнауле / Фото: barnaul.org

Торжественная церемония передачи останков двух бойцов Красной армии их родственникам состоялась в Барнауле при участии представителей органов власти, силовых структур и общественных организаций, сообщает мэрия города.

В церемонии приняли участие взвод почетного караула, оркестр Барнаульского юридического института МВД России, салютовая группа войсковой части № 84686 Воздушно-космических сил РФ, члены военно-патриотических клубов, юнармейцы, волонтеры, кадеты и представители общественных организаций.Одним из идентифицированных бойцов стал красноармеец Михаил Денисович Симанин 1900 года рождения, призванный Барнаульским городским военкоматом 25 августа 1941 года. Его останки были обнаружены поисковым отрядом "Боевое братство" в марте этого года в районе деревни Рыбки Сафоновского района Смоленской области. Боец служил в составе 133-й стрелковой дивизии и погиб смертью храбрых 6 сентября 1943 года в ходе боев за освобождение Смоленщины. Личность воина была установлена благодаря сохранившемуся солдатскому медальону. По просьбе его внучатых племянников, проживающих в Барнауле, Михаил Денисович захоронен на Власихинском кладбище в Барнауле. Воинские почести красноармейцев в Барнауле / Фото: barnaul.org

Второй боец – Петр Дмитриевич Зорькин, чьи останки были переданы племянникам, – уроженец села Борисово Залесовского района Алтайского края, служивший в 136-м стрелковом полку. Он погиб 15 августа 1942 года в районе деревни Старцево Ржевского района Калининской (ныне Тверской) области в ходе ожесточенных боев Ржевской битвы. Его похоронили в селе Борисово.

Заместитель военного комиссара Алтайского края Сергей Грехов в своем выступлении подчеркнул:

«Наши поисковики на протяжении многих лет восстанавливает историческую справедливость. Сегодня благодаря им на родину вернулись наши земляки – два солдата Красной армии, которые своими действиями создавали наше с вами будущее. Наше молодое поколение, ребята, помните, что именно советский солдат и советский народ, стойко перенеся тягость тех времен, принес победу на нашу землю, принес мир и освободил от гнета нацистских захватчиков».

Председатель Алтайского регионального отделения "Поискового движения России" Галина Буймова рассказала о сложной работе по установлению судеб бойцов:

«Уверена, эти реликвии будут храниться в семье долгие годы как напоминание о судьбе родного, близкого человека. И сколько бы лет ни проходило, поисковики будут продолжать работать на местах боевых действий времен Великой Отечественной войны, а теперь и специальной военной операции. Родина всегда будет помнить защитников своего Отечества, а мы будем хранить память о героях в своих сердцах».

Участник специальной военной операции, член федеральной программы "Время героев" Никита Рыжих отметил:

«Сегодня наши земляки обретут душевный покой здесь, на своей родной земле. Огромную благодарность хотелось бы выразить тем поисковым движениям, организациям, которые помогают найти наших земляков, помогают увековечить их память и помогают нам не забывать их великий подвиг. Вечная память героям!»

Никита Свиридов, исполняющий обязанности начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, подчеркнул:

«Судьбу наших красноармейцев уже много лет подряд устанавливают поисковики Алтайского края и всей Российской Федерации. Благодаря их деятельности не только на местах экспедиций, но и в архивах мероприятия по возвращению бойцов на их историческую родину становятся возможными».

Родственники погибших бойцов выразили глубокую благодарность поисковикам и пообещали хранить обнаруженные личные вещи как семейные реликвии, которые будут передаваться из поколения в поколение.