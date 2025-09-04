Власти Барнаула продолжат благоустройство аллеи Ветеранов ВОВ в Научном Городке

Чиновники планируют поменять тротуарную плитку, установить новые бортовые камни и посеять газоны за 600 тысяч рублей

04 сентября 2025, 06:30, ИА Амител

Благоустройство аллеи Ветеранов ВОВ в Барнауле / Фото: barnaul.org

Власти Барнаула планируют продолжить благоустройство аллеи Ветеранов Великой Отечественной войны в Научном Городке. На работы чиновники готовы потратить максимум 600 тысяч рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Работы будут идти в Научном Городке в районе здания № 37. Подрядчик должен завершить работы до 31 октября 2025 года. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2025 года. Закупка появилась на портале 2 сентября 2025 года, заявки на нее можно подавать до 11 сентября. Итоги аукциона подведут 15 сентября.

Компания-победитель должна будет сделать новые дорожки из тротуарной плитки, установить новые бортовые камни и посеять газоны. При выполнении работ подрядчик не должен повреждать существующие объекты озеленения и благоустройства.

В мае 2025 года на сайте мэрии писали, что в 2025 году на центральной части аллеи планируется положить новую тротуарную плитку и установить четыре светильника уличного освещения. Тогда пресс-служба администрации города сообщала, что работы уже начались.

Напомним, власти Барнаула также сейчас ищут подрядчика, который изготовит и установит постамент с двумя табличками и шесть пергол (навесы для защиты от солнца) с качелями на набережной Барнаула, а также скамейку с настилом на улице Льва Толстого. За все это городской комитет по благоустройству намерен заплатить максимум 12 млн рублей.

Алтайский краевой онкологический диспансер ищет компанию, которая за 250 тысяч рублей благоустроит сквер рядом со зданием на Змеиногорском тракте, 110к. Кроме того, недавно барнаульские власти нашли организацию, которая благоустроит сквер на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина за 9,2 млн рублей. Там появятся не только лавочки и скамейки, но и памятный знак к 160-летию Федеральной службы судебных приставов.