В барнаульском Автоцентре АНТ пройдет бренд-день Haval Pro с тест-драйвом и подарками

Будет развлекательная программа и выгодные предложения на покупку внедорожников

18 сентября 2025, 09:50, ИА Амител erid: 2W5zFHRAoag

Haval H5 у Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Покупка автомобиля – дело непростое. Ведь это не только приобретение транспортного средства, а инвестиция в комфорт, статус и образ жизни. Но какими бы ни были предпочтения, внедорожники Haval Pro ("Хавейл Про") готовы стать верным спутником на любом пути. Стиль и мощь, комфорт и технологии – автомобили созданы для настоящих ценителей вождения. Чтобы узнать обо всех преимуществах моделей, недостаточно просто читать – их нужно испытать на себе. Барнаульцы смогут сделать это на тест-драйве в Автоцентре АНТ (у единственного официального дилера Haval Pro в Барнауле и Алтайском крае) по адресу Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа").

А 24 сентября 2025 года с 17:00 до 20:00 здесь пройдет бренд-день Haval Pro – суперпредложения, развлекательная программа, подарки и угощения. Это отличная возможность выбрать внедорожник мечты и получить выгодные условия для покупки.

Haval H3: компактный, но с большим характером

Haval H3 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Haval H3 ("Хавейл Эйч3") – автомобиль для тех, кто не боится приключений.

Компактный внедорожник идеально чувствует себя как в пробках, так и на сложных трассах. Мощный 1,5-литровый двигатель (с двумя вариантами мотора – 143 и 177 л. с.), интеллектуальный полный привод и высокий клиренс 196 мм позволяют H3 легко справляться с любыми трудностями на пути.

Вы не только почувствуете уверенность на дороге, но и насладитесь поездкой в комфортабельном салоне с панорамной крышей, необычным рычагом КПП (в виде самолетного штурвала), а также продвинутой системой мультимедиа с аудиосистемой на 16 динамиков. А если любите выделяться на дороге, то выбирайте эксклюзивный голубой цвет кузова.

H3 доступен в четырех цветах, включая эксклюзивный голубой, цена стартует от 2 299 000 рублей.

Haval H5: всегда готов к работе

Haval H5 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Если вы цените простор и практичность, то Haval H5 ("Хавейл Эйч5") точно понравится.

Автомобиль создан для тех, кто часто выезжает на природу или использует машину для перевозки грузов. С рамной конструкцией и мощными двигателями – турбированным 2.0T (200 л.с.) и дизельным 2.0 (150 л.с.) – он всегда готов к любым задачам. Большой багажник на 2116 литров и возможность складывания сидений делают авто невероятно практичным.

Но H5 – это не только рабочая лошадка, но и стильный внедорожник. Яркие светодиодные фары и решетка радиатора без хромированных элементов придают агрессивный, брутальный вид. Эргономичные кресла, мультимедиа с интуитивно понятным интерфейсом и физические кнопки для управления – в салоне все продумано до мелочей.

Стоимость модели начинается от 3 599 000 рублей.

Haval H7: динамичный с хищным взглядом

Haval H7 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Haval H7 ("Хавейл Эйч7") – воплощение комфорта премиум-класса с серьезными внедорожными возможностями.

Турбированный двигатель 2.0 (192 л.с.) и девять режимов полного привода позволяют легко справляться с любыми типами покрытия. Панорамная крыша, элегантный интерьер с декоративными вставками и множество функций, включая голосовое управление и интеграцию с "Яндекс. Авто", делают каждую поездку на H7 легкой и комфортной.

Внедорожник не только красив, но и функционален. Система "Прозрачный капот" поможет преодолевать любые препятствия.

Стоимость модели начинается от 3 199 000 рублей.

Haval H9: флагман для истинных ценителей

Haval H9 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Если вы хотите что-то по-настоящему большое и мощное, Haval H9 ("Хавейл Эйч9") – ваш выбор. Семиместный внедорожник не боится ни сложных маршрутов, ни долгих путешествий. С двумя вариантами двигателей – бензиновым 2.0T (218 л.с.) и дизельным 2.0 (184 л.с.) – H9 с легкостью справляется с любыми дорогами, будь то песок или гравий. Интерьер с экокожей, панорамной крышей, массажными сиденьями и функцией "прозрачного капота" скрасит любое путешествие.

Пожалуй, одна из самых приятных функций полноразмерного кроссовера – возможность складывания сидений второго и третьего рядов в практически ровный пол (общее пространство до 1598 л).

Цена модели начинается от 4 199 000 рублей.

Хотите стать владельцем автомобиля линейки Haval Pro – посетите Автоцентр АНТ в бренд-день, пройдите тест-драйв и откройте новые горизонты вождения. Записаться на мероприятие можно здесь.

Шоурум Haval Pro в Автоцентре АНТ / Фото: Семен Рогожников

Автоцентр АНТ – единственный официальный дилер Haval Pro в Алтайском крае

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Тел: +7 (3852) 29-00-29

Режим работы: пн-пт – 08:00-19:00, сб-вс – 09:00-17:00

Сайт

ТГ

ВК

ООО АНТ Холдинг

Реклама