В Бийске приставы запретили пассажирскому автобусу выходить на маршрут

В транспорте отсутствовало необходимое оборудование

06 февраля 2025, 13:44, ИА Амител

В Бийске судебные приставы на 30 суток приостановили эксплуатацию автобуса марки ПАЗ-4234, следующего в наукограде по маршруту № 35 центр – Речпорт, сообщает алтайская ФССП.

"На протяжении всего периода приостановления деятельности будет осуществляться контроль исполнения судебного решения должностными лицами органа принудительного исполнения", – отметили в ведомстве.

Как пояснили в службе судебных приставов, были допущены нарушения транспортного законодательства: в автобусе отсутствовало оборудование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Напомним, в последнее время жители Бийска часто жалуются на проблемы с общественным транспортом. Ранее жители бийского поселка Нефтебаза попросили Виктора Томенко разобраться с "коллапсом" в общественном транспорте. Работники Олеумного завода пожаловались на то, что не могут уехать домой из-за нового расписания. А в бийском поселке Нагорный жалуются на автобусный маршрут № 6.