НОВОСТИТранспорт

В Бийске приставы запретили пассажирскому автобусу выходить на маршрут

В транспорте отсутствовало необходимое оборудование

06 февраля 2025, 13:44, ИА Амител

В Бийске судебные приставы на 30 суток приостановили эксплуатацию автобуса марки ПАЗ-4234, следующего в наукограде по маршруту № 35 центр – Речпорт, сообщает алтайская ФССП.

"На протяжении всего периода приостановления деятельности будет осуществляться контроль исполнения судебного решения должностными лицами органа принудительного исполнения", – отметили в ведомстве.

Как пояснили в службе судебных приставов, были допущены нарушения транспортного законодательства: в автобусе отсутствовало оборудование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Напомним, в последнее время жители Бийска часто жалуются на проблемы с общественным транспортом. Ранее жители бийского поселка Нефтебаза попросили Виктора Томенко разобраться с "коллапсом" в общественном транспорте. Работники Олеумного завода пожаловались на то, что не могут уехать домой из-за нового расписания. А в бийском поселке Нагорный жалуются на автобусный маршрут № 6.

Автобус на зимней дороге / Фото: amic.ru

Жители алтайского поселка не могут уехать из Бийска домой после смены перевозчика

Приходится стоять на остановке по сорок минут, при этом не факт, что приедет автобус
НОВОСТИТранспорт

Бийск общественный транспорт ФССП

Комментарии 1

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15:36:21 06-02-2025

да идите вы к черту со своим глонассом.людям ехать надо

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