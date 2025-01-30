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Жители алтайского поселка не могут уехать из Бийска домой после смены перевозчика

Приходится стоять на остановке по сорок минут, при этом не факт, что приедет автобус

30 января 2025, 18:00, ИА Амител

Автобус на зимней дороге / Фото: amic.ru
Автобус на зимней дороге / Фото: amic.ru

Жители поселка Сорокино не могут уехать домой из Бийска после работы, об этом рассказала местная жительница Telegram-канале "Бийск 22".

"Месяц в Бийске на многих маршрутах новый перевозчик. Стало хуже, чем было. Вечером с вокзала уехать в сторону Сорокино невозможно. На 17:35 никогда не приходит вовремя, или не приходит вообще, снимается сам с маршрута транспорт", – пожаловалась жительница.

По ее словам, приходится стоять на остановке по сорок минут, при этом не факт, что приедет автобус.

"Единственный выход – это писать обращение в контролирующие органы. В администрацию пассажиры уже вносили предложения, как исправить ситуацию, – ничего не меняется. Когда начнется ремонт дорог, станет вообще невозможно домой после работы уехать", – подчеркнула женщина.

Она также указала, что администрации Бийска, похоже, нужно рассказать, что со своими обязанностями власти не справляются.

Ранее жители бийского поселка Нефтебаза попросили Виктора Томенко разобраться с "коллапсом" в общественном транспорте. А работники Олеумного завода пожаловались на то, что не могут уехать домой из-за нового расписания.

Бийск жалобы и просьбы общественный транспорт

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