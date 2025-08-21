Женщину разорвало на части под колесами автомобиля на трассе Барнаул – Бийск

Виновник скрылся с места происшествия

21 августа 2025, 15:16, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Зональном районе Алтайского края, неподалеку от села Буланиха, произошло жуткое ДТП со смертельным исходом. Как сообщают очевидцы изданию "Бийский рабочий", в ночь на 21 августа на трассе Барнаул – Бийск автомобиль сбил женщину, причем удар был настолько сильным, что тело жертвы разорвало.

На месте аварии водители обнаружили фрагменты тела и лужи крови, а голова погибшей, по их словам, лежала прямо на обочине. Предполагаемый виновник происшествия скрылся с места.

Интересно, что днем ранее водители уже сообщали о неадекватно ведущей себя женщине вблизи этого села.

Информацию о смертельной аварии подтвердили в краевом управлении ГАИ и пообещали предоставить официальные подробности в ближайшее время.

Напомним, ранее в Бийске было возбуждено уголовное дело по факту ДТП с 13-летним подростком на электросамокате. Ребенок был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с множественными травмами.