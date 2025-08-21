Женщину разорвало на части под колесами автомобиля на трассе Барнаул – Бийск
Виновник скрылся с места происшествия
21 августа 2025, 15:16, ИА Амител
В Зональном районе Алтайского края, неподалеку от села Буланиха, произошло жуткое ДТП со смертельным исходом. Как сообщают очевидцы изданию "Бийский рабочий", в ночь на 21 августа на трассе Барнаул – Бийск автомобиль сбил женщину, причем удар был настолько сильным, что тело жертвы разорвало.
На месте аварии водители обнаружили фрагменты тела и лужи крови, а голова погибшей, по их словам, лежала прямо на обочине. Предполагаемый виновник происшествия скрылся с места.
Интересно, что днем ранее водители уже сообщали о неадекватно ведущей себя женщине вблизи этого села.
Информацию о смертельной аварии подтвердили в краевом управлении ГАИ и пообещали предоставить официальные подробности в ближайшее время.
15:30:43 21-08-2025
«Интересно, что днем ранее водители уже сообщали о неадекватно ведущей себя женщине вблизи этого села» — видать, нашла. Ужасно всё это...
16:36:58 21-08-2025
Ужасно..
Надеюсь найдут скрывшегося с места дтп
17:31:18 21-08-2025
Гость (16:36:58 21-08-2025) Ужасно.. Надеюсь найдут скрывшегося с места дтп... Надеюсь, найдут и выплатят ему компенсацию за моральный ущерб. Ехал мужик никого не трогал, а тут ненормальная под машину выпрыгнула. Хватит виноватить водителей, они не звери, они люди, и гораздо более ответственные чем это скачащащее по дороге чудо.
Экспертиза то была? Алкашка/вещества в крови были?
18:01:34 21-08-2025
- (17:31:18 21-08-2025) Надеюсь, найдут и выплатят ему компенсацию за моральный ущер... Много лет назад на машину дальнего знакомого на федеральной трассе прыгнул решивший самовыпилиться. Итог - голова в салоне, тело осталось на обочине. Знакомого оправдали, но нервы очень долго знатно мотали. Повезло что запись регистратора имелась, и было видно что человек специально под машину побежал.
А в случае с этой женщиной кто-то смертельно испугался и уехал... Страшно все это для обеих сторон. И для их родных.
22:35:45 21-08-2025
- (17:31:18 21-08-2025) Надеюсь, найдут и выплатят ему компенсацию за моральный ущер... А может водятел бухой вот и скрылся
19:21:16 21-08-2025
там странно что после такого удара этой кинувшейся под машину тетки, на самой машине будет ужас какие дыры и вмятины и стекла не будет!! найти то несложно, ну. Другое дело что вот ты едешь такой по делам, не особо нарушаяи тут прыгает под колеса не лось и не олень - баба настоящщая!!!!! ужас
22:36:34 21-08-2025
Без разницы. Дтп. Скрылся с места. А там уже разберутся. А под веществами она или нет это уже следствие разберётся