В горы и на озеро. Барнаульцам стало проще отправиться в короткое путешествие с Poputkee
Новый сервис работает без комиссии, водители и пассажиры делят лишь расходы на топливо
24 сентября 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGi8Mmr
Осень – время не только для уютных пледов, какао и интересных книг. Это еще и лучший период для созерцания красоты. Золотые и багряные оттенки на фоне синего неба или в отражении глади озер – пейзаж, которым хочется наслаждаться. И для этого не нужно далеко ехать или тратить много денег. Иногда достаточно покинуть пределы города и открыть для себя новые маршруты.
Удобство совместных поездок
Барнаул – ключевой культурный и транспортный центр Сибири. Однако для коротких поездок по региону традиционный транспорт часто бывает дорогим и неудобным.
Теперь барнаульцам и гостям города доступен сервис Poputkee ("Попутки") для совместных поездок. Платформа активно расширяет присутствие и предлагает удобный способ путешествовать – свободно, с разумными затратами и возможностью общаться в пути.
Красивые виды вокруг Барнаула
Итак, куда отправиться наблюдать красоту вместе с попутчиками? В радиусе нескольких часов езды от города находятся горные курорты, озера и живописные уголки:
- Белокуриха (200 км от Барнаула) – известный курорт с чистым воздухом и термальными источниками, где можно прокатиться на кресельном подъемнике и насладиться вдохновляющими прогулками;
- скалы "Амбарчики" (240 км от Барнаула) – живописное место с красивыми видами на долину и предгорья, отлично подходит для фотосессий и пикников;
- овраг "Колорадо" (30 км от Барнаула) – популярная локация для прогулок как зимой, так и летом, где можно покататься на лыжах или велосипедах;
- озеро Красилово (70 км от Барнаула) – удобный вариант для тех, кто хочет провести день на природе, но не располагает временем для дальних путешествий.
Poputkee удобен не только для отдыха, но и для рабочих поездок. Например, дорога в Новосибирск обойдется в 600–700 рублей, что почти в два раза дешевле автобусного билета.
Принцип работы сервиса Poputkee
Принцип работы сервиса прост: водитель указывает маршрут и количество свободных мест, а платформа автоматически рассчитывает рекомендованную сумму поездки, исходя из расстояния и средней стоимости топлива. Итоговую сумму делят между пассажирами.
Для удобства пользователей в приложении доступны рейтинги и отзывы, встроенный чат, кнопка экстренного вызова и функция передачи данных о маршруте близким.
При регистрации водителям нужно загрузить сведения об автомобиле и водительское удостоверение. Пассажиры указывают фамилию, имя и номер телефона, после чего могут выбрать подходящее предложение или создать собственную заявку.
Poputkee доступен через мобильное приложение (iOS*, Android* и AppGallery*), а также веб-платформу. Это информационный сервис для совместных поездок, не предоставляющий услуги перевозки пассажиров и багажа.
