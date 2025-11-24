В Калининграде создали кокошник из янтаря возрастом около 50 млн лет

Русский головной убор изготовили почти из 1,2 тыс. янтарных деталей

24 ноября 2025, 16:05, ИА Амител

Кокошник из янтаря / Фото: АО "Калининградский янтарный комбинат" / ambercombine.ru

В Калининградской области создали кокошник из тысячи элементов янтаря, возраст которых насчитывает около 50 млн лет. Его изготовили на местном янтарном комбинате, сообщила пресс-служба предприятия на своем официальном сайте.

Новинку представили на IV Международном форуме "Содружество моды", прошедшем в Санкт-Петербурге. Современная версия старинного русского головного убора собрана почти из 1,2 тыс. янтарных деталей – круглых и граненых бусин. Также в его составе кабошоны – камни, получающие после обработки гладкую поверхность.

В кокошнике представлены основные природные оттенки янтаря – от редкого белого до более часто встречающегося медового. Вес изделия составил 243 грамма.

«Мы сохранили форму и дух национального головного убора, но наполнили его совершенно новым содержанием и материалами. Янтарь благодаря своей пластичности и солнечной энергии идеально вписался в эту концепцию. Такое изделие может стать как главным акцентом национального костюма, так и утонченным дополнением к современному наряду», – заявила замгендиректора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

Калининградский янтарный комбинат – это единственное в мире предприятие, ведущее промышленную добычу и обработку янтаря. В целом на территории самой западной области России сосредоточено 90% мировых запасов солнечного камня. В 2024 году комбинат выпустил 176 тыс. изделий, среди которых технологически сложные линейки украшений.

