В Красноярске перевернулся автобус с 20 пассажирами
Одна из пассажирок обратилась за помощью
12 августа 2025, 13:15, ИА Амител
Ранним утром на 159-м километре автодороги Канск – Абан – Богучаны произошло серьезное ДТП. Автобус King Long, следовавший по маршруту Красноярск – Кодинск в Абанском районе, съехал в левый кювет и перевернулся. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка водителя, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
В момент происшествия в салоне находилось 20 пассажиров. В пресс-службе отметили, что одна из пассажирок обратилась за медицинской помощью. Ее состояние сейчас уточняется.
На месте работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Точные причины аварии станут известны после завершения проверки.
Движение по трассе временно ограничено. Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать осторожность.
13:26:58 12-08-2025
давно пора запретить эти Кинг Лонги
Есть же ПАЗики
15:37:34 12-08-2025
Не ГАИ а ГИБДД.
16:03:50 12-08-2025
Гость (15:37:34 12-08-2025) Не ГАИ а ГИБДД.... С добрым утром, я не тормоз?
Нет больше ГИБДД, обратно в ГАИ переименовали.
Ещё бы полицию в милицию заренеймить и вообще стало бы лампово эсэсээрно.