В Красноярске перевернулся автобус с 20 пассажирами

Одна из пассажирок обратилась за помощью

12 августа 2025, 13:15, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД 24

Ранним утром на 159-м километре автодороги Канск – Абан – Богучаны произошло серьезное ДТП. Автобус King Long, следовавший по маршруту Красноярск – Кодинск в Абанском районе, съехал в левый кювет и перевернулся. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка водителя, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В момент происшествия в салоне находилось 20 пассажиров. В пресс-службе отметили, что одна из пассажирок обратилась за медицинской помощью. Ее состояние сейчас уточняется.

На месте работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Точные причины аварии станут известны после завершения проверки.

Движение по трассе временно ограничено. Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать осторожность.

