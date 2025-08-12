НОВОСТИПроисшествия

В Красноярске перевернулся автобус с 20 пассажирами

Одна из пассажирок обратилась за помощью

12 августа 2025, 13:15, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД 24
Место происшествия / Фото: МВД 24

Ранним утром на 159-м километре автодороги Канск – Абан – Богучаны произошло серьезное ДТП. Автобус King Long, следовавший по маршруту Красноярск – Кодинск в Абанском районе, съехал в левый кювет и перевернулся. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка водителя, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В момент происшествия в салоне находилось 20 пассажиров. В пресс-службе отметили, что одна из пассажирок обратилась за медицинской помощью. Ее состояние сейчас уточняется.

На месте работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Точные причины аварии станут известны после завершения проверки.

Движение по трассе временно ограничено. Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать осторожность.

Ранее автомобиль перевернулся в частном секторе в Барнауле.

Фото: Госавтоинспекция Республики Башкортостан

В Башкирии перевернулся автобус с 40 пассажирами

По предварительным данным, водитель транспорта не справился с управлением и съехал в кювет
НОВОСТИПроисшествия

ДТП Сибирь

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:26:58 12-08-2025

давно пора запретить эти Кинг Лонги
Есть же ПАЗики

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:34 12-08-2025

Не ГАИ а ГИБДД.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:50 12-08-2025

Гость (15:37:34 12-08-2025) Не ГАИ а ГИБДД.... С добрым утром, я не тормоз?
Нет больше ГИБДД, обратно в ГАИ переименовали.
Ещё бы полицию в милицию заренеймить и вообще стало бы лампово эсэсээрно.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров