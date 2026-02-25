В Новосибирске незаконный снегоотвал может затопить зеленую зону МЖК
Хотя администрация Октябрьского района ранее заявляла о выявлении виновного в создании гор снега, проблема повторилась
25 февраля 2026, 14:51, ИА Амител
Жители новосибирского микрорайона МЖК "Восточный" вновь столкнулись с проблемой незаконного снегоотвала на берегах озера Собачьего — территории, где планируется создание парка "Лазурный" площадью 6,5 га, пишет "Om1 Новосибирск".
По словам горожан, аналогичная ситуация уже возникала зимой 2025 года. Тогда проблема привлекла внимание администрации Октябрьского района, а виновник был выявлен.
«Было выписано предписание на устранение, далее передадим материалы в суд. Также собственника вызывали в администрацию, впредь таких нарушений с его стороны допускаться не будет, поможет при благоустройстве территории», — объяснял в прошлом году глава района.
Однако зимой 2026 года ситуация повторилась. Один из жителей, пожелавший остаться анонимным, сообщил корреспонденту издания, что последний раз спецтехника сгребала снег к снегоотвалу 20 февраля.
Территория у озера Собачьего имеет большое значение для городской среды. Так, в 2020–2022 годах ее уже освободили от гаражей, очистили от мусора и частично благоустроили — сделали вход, проложили дорожки, установили лавочки и урны.
В реестре зеленых насаждений участок обозначен как о_б_3, а перспективное название парка — "Лазурный".
В прошлом году эта территория участвовала в голосовании в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", однако победу одержал парк им. С. М. Кирова в Ленинском районе.
Местные жители опасаются, что тающий снегоотвал может разрушить зеленую зону: массы воды начнут стекать в озеро.
«Снегоотвал находится прямо над родниковым озером, вокруг которого планируется создание парка для жителей МЖК. В прошлом году снегоотвал растаял весной и стек в озеро», — уточнил собеседник издания.
Редакция "Om1 Новосибирск" направила запросы в мэрию Новосибирска и администрацию Октябрьского района с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.
