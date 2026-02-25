В Новосибирске незаконный снегоотвал может затопить зеленую зону МЖК

Хотя администрация Октябрьского района ранее заявляла о выявлении виновного в создании гор снега, проблема повторилась

25 февраля 2026, 14:51, ИА Амител

Снегоотвал / Фото: предоставлено читателем "Om1 Новосибирск"

Жители новосибирского микрорайона МЖК "Восточный" вновь столкнулись с проблемой незаконного снегоотвала на берегах озера Собачьего — территории, где планируется создание парка "Лазурный" площадью 6,5 га, пишет "Om1 Новосибирск".

По словам горожан, аналогичная ситуация уже возникала зимой 2025 года. Тогда проблема привлекла внимание администрации Октябрьского района, а виновник был выявлен.

«Было выписано предписание на устранение, далее передадим материалы в суд. Также собственника вызывали в администрацию, впредь таких нарушений с его стороны допускаться не будет, поможет при благоустройстве территории», — объяснял в прошлом году глава района.

Однако зимой 2026 года ситуация повторилась. Один из жителей, пожелавший остаться анонимным, сообщил корреспонденту издания, что последний раз спецтехника сгребала снег к снегоотвалу 20 февраля.

Территория у озера Собачьего имеет большое значение для городской среды. Так, в 2020–2022 годах ее уже освободили от гаражей, очистили от мусора и частично благоустроили — сделали вход, проложили дорожки, установили лавочки и урны.

В реестре зеленых насаждений участок обозначен как о_б_3, а перспективное название парка — "Лазурный".

В прошлом году эта территория участвовала в голосовании в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", однако победу одержал парк им. С. М. Кирова в Ленинском районе.

Местные жители опасаются, что тающий снегоотвал может разрушить зеленую зону: массы воды начнут стекать в озеро.

«Снегоотвал находится прямо над родниковым озером, вокруг которого планируется создание парка для жителей МЖК. В прошлом году снегоотвал растаял весной и стек в озеро», — уточнил собеседник издания.

Редакция "Om1 Новосибирск" направила запросы в мэрию Новосибирска и администрацию Октябрьского района с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

