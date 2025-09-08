В России намерены запретить производство и продажу фруктовых и ягодных сидров

Под действие решения попадут и отечественные производители, и иностранные марки

08 сентября 2025, 08:13, ИА Амител

Бар с разным алкоголем / Фото: amic.ru

В России собираются оставить только классический сидр. С 1 января 2026 года регистрироваться сможет исключительно продукция на основе яблочного сусла. Об этом производителей уведомила Федеральная служба по контролю алкоголя. Ограничение коснется и импортных напитков, пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".

Как поясняют в ведомстве, цель законопроекта – закрыть лазейки, через которые компании обходили регулирование рынка, регистрируя алкоголь под видом сидра, хотя он изготавливался из других фруктов и ягод. По старому ГОСТу это допускалось, теперь же исключение сохранено лишь для яблочного сидра, который считается эталонным.

Фирмам, выпускающим неяблочные варианты, придется либо менять рецептуры, либо переводить продукцию в другие категории – фруктовые вина или алкогольные коктейли. Решение затронет и российских производителей, и зарубежные марки, чьи товары попадали в категорию "сидр" благодаря мягким стандартам.

