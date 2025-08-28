"В самое сердце". Барнаульцы высказались о прилете "Русских витязей"

Пилотажная группа выступит на Дне города 30 августа в 17:00

28 августа 2025, 16:33, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru

Пилотажная группа "Русские витязи" прилетела в Барнаул 28 августа в 15:30. Напомним, что "Витязи" устроят шоу в День города над Обью 30 августа в 17:00.

Барнаульцы высказали свои чувства и эмоции в официальной группе во "ВКонтакте" и Telegram-канале "Русские витязи".

«В самое сердце. Память о вас на всю жизнь!», «Город Б. приветствует, видели и слышали, ждем выступление», «Кружат над городом, красавцы!», «Слышал, что погода в день полета будет плохой», «Мы соскучились по вам», «Очень жду, мы всей семьей пойдем смотреть», «Аж два раза над работой пролетели. Красиво...», «Класс, теперь я этот шум запомню навсегда и не перепутаю!», «Ваши полеты незабываемы, доставляют массу положительных эмоций!»

Летчики совершили несколько пролетов над краевой столицей, прежде чем приземлиться в аэропорту. Их встречали необычным тортом и съедобными истребителями. С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на amic.ru.

Напомним, что пилотажная группа покажет авиашоу над акваторией реки Оби только на праздновании Дня города. Тренировочных полетов в этом году не будет.

Авиационная группа "Русские витязи" выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях: Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Уникальность ее в том, что это первая и до 2006 года единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".