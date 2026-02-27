В Совфеде дали советы по восстановлению трудового стажа для пенсии
Соцфонд самостоятельно направит запросы в организации, архивы и другие органы для сбора данных
27 февраля 2026, 13:30, ИА Амител
Россияне, у которых трудовая книжка содержит неполные данные о стаже, могут дополнить их для расчета пенсии. Для этого нужно предоставить Социальному фонду письменные трудовые договоры или ведомости о зарплате, сообщила РИА Новости сенатор и бывший глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.
«Если трудовая книжка отсутствует или в ней есть ошибки, следует обратиться в Социальный фонд по месту жительства для подтверждения периодов трудовой деятельности. Фонд поможет собрать нужные документы», — пояснила она.
Сенатор добавила, что Соцфонд направит запросы в различные учреждения и архивы для подтверждения стажа. К таким документам относятся письменные трудовые договоры, приказы, лицевые счета и ведомости о зарплате.
«Если документы утеряны из-за стихийного бедствия, неправильного хранения или умышленного уничтожения третьими лицами, стаж можно подтвердить через суд на основании показаний минимум двух свидетелей. Однако стаж, восстановленный таким способом, не может превышать половины страхового стажа, необходимого для назначения пенсии», — заключила Мельникова.
Фонд поможет собрать нужные документы --- ну хорошо бы, если так, есть подозрение, что отфутболят
18:04:46 27-02-2026
Двадцать лет тому назад Бог надоумил написать сатирическое письмо ВВП, оно сделало кульбит и пришло в наш ПФ, из которого мне позвонили - Вы писали ВВП? Да. Вы пенсионер? Нет. Придите. Без всяких подтверждающих справок и прочей лабуды, все рабочие дни, день в день, через неделю выдали пенсионное удостоверение и начисли пенсию о которой даже не мечтал.
09:12:09 28-02-2026
Гость (18:04:46 27-02-2026) Двадцать лет тому назад Бог надоумил написать сатирическое п... Хороший сон.
10:48:10 28-02-2026
Сомнолог (09:12:09 28-02-2026) Хороший сон. ... Когда Дьяволу в глаза говоришь Божьими словами, то происходит не сон, а явные чудеса при чем множество раз. Попы и прочие шаманы здесь не приделах.
12:30:26 28-02-2026
Гость (10:48:10 28-02-2026) Когда Дьяволу в глаза говоришь Божьими словами, то происходи... Болеешь?