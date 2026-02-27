Соцфонд самостоятельно направит запросы в организации, архивы и другие органы для сбора данных

27 февраля 2026, 13:30, ИА Амител

Пенсионер

Россияне, у которых трудовая книжка содержит неполные данные о стаже, могут дополнить их для расчета пенсии. Для этого нужно предоставить Социальному фонду письменные трудовые договоры или ведомости о зарплате, сообщила РИА Новости сенатор и бывший глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«Если трудовая книжка отсутствует или в ней есть ошибки, следует обратиться в Социальный фонд по месту жительства для подтверждения периодов трудовой деятельности. Фонд поможет собрать нужные документы», — пояснила она.

Сенатор добавила, что Соцфонд направит запросы в различные учреждения и архивы для подтверждения стажа. К таким документам относятся письменные трудовые договоры, приказы, лицевые счета и ведомости о зарплате.

«Если документы утеряны из-за стихийного бедствия, неправильного хранения или умышленного уничтожения третьими лицами, стаж можно подтвердить через суд на основании показаний минимум двух свидетелей. Однако стаж, восстановленный таким способом, не может превышать половины страхового стажа, необходимого для назначения пенсии», — заключила Мельникова.

Ранее в Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год.