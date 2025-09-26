Депутат пожелал Маргарите Симоньян сил и терпения

26 сентября 2025, 22:00, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился воспоминаниями о режиссере Тигране Кеосаяне и выразил поддержку его супруге Маргарите Симоньян. В интервью news.ru политик отметил, что был знаком с Кеосаяном через его творчество и периодически "по-доброму стебался" с режиссером.

«Сообщение о смерти Кеосаяна – это тяжелейшая новость для Марго, она сама сейчас борется со страшной болезнью. Тигран давно болел, все переживали из-за этого», – сказал Милонов.

Парламентарий особо выделил фильм Кеосаяна "Заяц над бездной", назвав его "шикарным". Милонов также выразил соболезнования Симоньян, пожелав ей сил и терпения в борьбе с онкологическим заболеванием, о котором журналистка публично сообщила в сентябре 2025 года.

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября после продолжительной болезни. Режиссер долгое время находился в коме после клинической смерти, перенесенной в январе 2025 года.