Власти Барнаула ищут подрядчика, который проведет фестиваль фейерверков на День города

На шоу планируют потратить максимум 2 млн рублей

01 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Фейерверк в Барнауле/ Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который проведет третий Межрегиональный фестиваль фейерверков "Огненная сюита над Обью" на День города 30 августа. За это власти готовы заплатить компании-победителю 2 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Закупка появилась на портале 31 июля, заявки на неё можно подавать до 8 августа. Итоги лота подведут 12 августа.

Подрядчик должен будет выпустить девять батарей первого типа, столько же — второго типа, шесть батарей третьего типа, по 45 "римских свечей" двух типов, по столько же линий (роутов) двух типов, 240 зарядов первого типа, 420 — второго, 585 — третьего и 750 — четвёртого типа.

Участвовать в фестивале будут не менее трёх пиротехнических команд из разных городов. Каждая проведёт по одному фейерверку. Всего будет три фейерверка — каждый длительностью не менее четырёх минут. Пиротехнические изделия должны быть технического и специального назначения.

«Фейерверки должны быть композиционными, динамичными и развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов). При оказании услуг исполнитель должен обеспечить синхронизацию отстрела зарядов фейерверка с музыкальным сопровождением», — сказано в документации закупки.

Подрядчик должен будет разработать программу фестиваля и предоставить её не позднее, чем за день до начала мероприятия. За два часа до начала фестиваля оборудование должно быть смонтировано и введено в эксплуатацию. Не позднее часа после проведения фестиваля подрядчик должен будет вывести использованные снаряды.

Напомним, что основными площадками Дня города в 2025 году станет площадь Свободы, проспект Социалистический, улица Мало-Тобольская, набережная Оби и Нагорный парк. 30 августа состоится показательный полёт авиагруппы высшего пилотажа "Русские витязи", фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем!", выставка "Барнаул туристский", концерты и другие мероприятия.