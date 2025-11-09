По данным источника, режиссер не оставил завещания

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1"

Российский режиссер Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года после продолжительной комы. Как отмечают источники, он не оставил завещания, а значит, раздел его наследства может вызвать судебные споры. Об этом сообщает "Сиб.фм".

Согласно законодательству РФ, равные доли должны получить нынешняя супруга Маргарита Симоньян и трое их детей. Однако у Кеосаяна осталось двое детей от брака с актрисой Аленой Хмельницкой. Эксперты считают, что судебные споры могут возникнуть между всеми наследниками.

По данным источника, Кеосаян оставил дом в элитном поселке Княжье Озеро, где живет его семья, права на фильмы и телевизионные проекты, а также другое имущество и активы.

Напомним, Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет. Последние девять месяцев жизни он провел в медикаментозной коме после клинической смерти и серьезного обострения сердечных проблем. Его вдова Маргарита Симоньян борется с онкологическим заболеванием, проходя курс химиотерапии. Известно, что она возобновила съемки своего документального проекта "ЧТД", который выходит вместо "Международной пилорамы" покойного супруга.