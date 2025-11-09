Возможны судебные споры. Какое наследство оставил Тигран Кеосаян и как его разделят
По данным источника, режиссер не оставил завещания
09 ноября 2025, 16:50, ИА Амител
Российский режиссер Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года после продолжительной комы. Как отмечают источники, он не оставил завещания, а значит, раздел его наследства может вызвать судебные споры. Об этом сообщает "Сиб.фм".
Согласно законодательству РФ, равные доли должны получить нынешняя супруга Маргарита Симоньян и трое их детей. Однако у Кеосаяна осталось двое детей от брака с актрисой Аленой Хмельницкой. Эксперты считают, что судебные споры могут возникнуть между всеми наследниками.
По данным источника, Кеосаян оставил дом в элитном поселке Княжье Озеро, где живет его семья, права на фильмы и телевизионные проекты, а также другое имущество и активы.
Напомним, Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет. Последние девять месяцев жизни он провел в медикаментозной коме после клинической смерти и серьезного обострения сердечных проблем. Его вдова Маргарита Симоньян борется с онкологическим заболеванием, проходя курс химиотерапии. Известно, что она возобновила съемки своего документального проекта "ЧТД", который выходит вместо "Международной пилорамы" покойного супруга.
Просто мнение (речь не о семье Кеосаян) - наследство оставлять в размере не более одной квартиры на ребёнка, остальное государству.
его пенсия государству отошла. Достаточно
dok_СФ (18:08:14 09-11-2025) Просто мнение (речь не о семье Кеосаян) - наследство оставля...
Слишком жирно. Одной квартиры на семью достаточно. Остальное пусть вдова пожертвует на нужды сво. В конце концов разве не они сами рассказывали нам всем о важности патриотизма и поддержке государства?
Какие споры? ВСЕ дети и Симонян. Если живы ЕГО родители, то и они наследники первой очереди. Для меня это очевидно. Если нет завещания, всем поровну.
В том и споры будут, ведь квартиры не равноценны. Только всё продавать и деньгами делить. Или оценивать и деньгами разницу отдавать.
Делить на семерых придётся: мать, вдову и пятерых (2 + 3) детей...
Вот стопудово еще родственники нарисуются.
Т.к он был очень большим патриотом, уверен, что он бы хотел, чтоб всё имущество было передано на поддержку бойцов СВО
Поди без сопливых обойдутся. А "источник"за своим наследством бы следил, понятно, что некоторым хочется наварится на скандалах, но некоторые люди обходятся без судов, прикиньте...