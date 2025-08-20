Возможный "политеховский" маньяк Манишин выступит в суде с последним словом

Заседание назначено на 29 сентября

20 августа 2025, 18:45, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

Виталий Манишин, подозреваемый в преступлениях так называемого "политеховского" маньяка, выступит с последним словом в конце сентября. Об этом сообщает Калманский районный суд Алтайского края.

20 августа на судебном заседании были окончены судебные прения. Продолжится суд 29 сентября, в ходе которого подсудимому дадут последнее слово.

Напомним, Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах он признался в убийствах еще десяти девушек. Подробнее об обстоятельствах их исчезновения можно прочитать здесь.

В мае 2024 года Манишина начали судить в Калманском районном суде по двум статьям: ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). 9 июля 2025 года суд закончил следствие, 11 августа стартовали прения. 19 августа на них начала выступать сторона защиты.