Возможный "политеховский" маньяк Манишин выступит в суде с последним словом

Заседание назначено на 29 сентября

20 августа 2025, 18:45, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru
Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

Виталий Манишин, подозреваемый в преступлениях так называемого "политеховского" маньяка, выступит с последним словом в конце сентября. Об этом сообщает Калманский районный суд Алтайского края.

20 августа на судебном заседании были окончены судебные прения. Продолжится суд 29 сентября, в ходе которого подсудимому дадут последнее слово. 

Напомним, Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах он признался в убийствах еще десяти девушек. Подробнее об обстоятельствах их исчезновения можно прочитать здесь.

В мае 2024 года Манишина начали судить в Калманском районном суде по двум статьям: ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). 9 июля 2025 года суд закончил следствие, 11 августа стартовали прения. 19 августа на них начала выступать сторона защиты.

Гость

19:22:04 20-08-2025

И каково будет последнее слово этого маньяка и убийцы женщин? Всем интересно.

кот

09:09:05 21-08-2025

Гость (19:22:04 20-08-2025) И каково будет последнее слово этого маньяка и убийцы женщ... либо промолчит либо будет сетовать на невиновность и просить прощения у родственников убитых

Что может

23:06:28 20-08-2025

Сказать этот убийца тварь в последнем слове. Сколько погубил молодых девушек. Нет ему пощады. Суд должен вынести ему самое суровое наказание - пожизненное. Ему сейчас 54 выйдет 79. Нет ему пожизненное должно быть наказание. А его возлюбленная то будет слушать его последнее слово.

