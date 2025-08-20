Возможный "политеховский" маньяк Манишин выступит в суде с последним словом
Заседание назначено на 29 сентября
20 августа 2025, 18:45, ИА Амител
Виталий Манишин, подозреваемый в преступлениях так называемого "политеховского" маньяка, выступит с последним словом в конце сентября. Об этом сообщает Калманский районный суд Алтайского края.
20 августа на судебном заседании были окончены судебные прения. Продолжится суд 29 сентября, в ходе которого подсудимому дадут последнее слово.
Напомним, Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах он признался в убийствах еще десяти девушек. Подробнее об обстоятельствах их исчезновения можно прочитать здесь.
В мае 2024 года Манишина начали судить в Калманском районном суде по двум статьям: ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). 9 июля 2025 года суд закончил следствие, 11 августа стартовали прения. 19 августа на них начала выступать сторона защиты.
19:22:04 20-08-2025
И каково будет последнее слово этого маньяка и убийцы женщин? Всем интересно.
09:09:05 21-08-2025
Гость (19:22:04 20-08-2025) И каково будет последнее слово этого маньяка и убийцы женщ... либо промолчит либо будет сетовать на невиновность и просить прощения у родственников убитых
23:06:28 20-08-2025
Сказать этот убийца тварь в последнем слове. Сколько погубил молодых девушек. Нет ему пощады. Суд должен вынести ему самое суровое наказание - пожизненное. Ему сейчас 54 выйдет 79. Нет ему пожизненное должно быть наказание. А его возлюбленная то будет слушать его последнее слово.