Сторона защиты начала выступать в прениях по делу возможного маньяка Манишина
После выступления адвоката Манишину предоставят последнее слово, а затем ему вынесут приговор
19 августа 2025, 07:15, Антон Дегтярев
Адвокат Виталия Манишина, подозреваемого в преступлениях так называемого "политеховского" маньяка, начала выступать в судебных прениях 18 августа 2025 года. Одного заседания защитнику оказалось мало, так что она продолжит свою речь на следующем заседании – 20 августа. Об этом amic.ru сообщили в Калманском районном суде.
На ближайших заседаниях сторона защиты должна представить свою позицию по делу. После этого Манишину суд предоставит последнее слово, а затем ему вынесут приговор.
«Прения не окончены, на них выступает защитник, 20 августа он продолжит свое выступление. Мы не знаем, сколько времени у защитника займет представление его позиции. Затем подсудимому предоставят последнее слово. Но когда это будет, пока неизвестно», – прокомментировали в суде.
При этом сторона обвинения свою позицию в суде уже представила. Прокурор запросил для Виталия Манишина 25 лет лишения свободы. Он считает, что первые семь лет обвиняемый должен сидеть в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Пожизненного наказания Манишину назначить не могут из-за истечения срока давности преступления.
Напомним, что Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах он признался в убийствах еще десяти девушек, а именно Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. Подробнее об обстоятельствах их исчезновения можно прочитать здесь.
В мае 2024 года Манишина начали судить в Калманском районном суде по двум статьям: ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").
9 июля 2025 года суд закончил следствие, 11 августа стартовали прения, также Манишину продлили арест в СИЗО еще на три месяца, то есть до 21 ноября 2025 года включительно.
07:56:40 19-08-2025
Ну а адвокат то что плетет в защиту, типа не виновен, где его текст слов?
08:55:36 19-08-2025
Тоже странно. Если там все признано. Адвокат, 100%, назначенный. Знал Манишина, ну нет у него денег на платного добротного адвоката на такой процесс. На одно заседание речи не хватило. Значит работает хорошо. Думаю, давят на сроки давности.
10:02:59 19-08-2025
Пузырек (08:55:36 19-08-2025) Тоже странно. Если там все признано. Адвокат, 100%, назначен... Про сроки давности сказать 5 минут
16:27:20 19-08-2025
Гость (10:02:59 19-08-2025) Про сроки давности сказать 5 минут... Можно по разному сказать. Сам профессиональный юрист. Правда цивилист
13:31:06 19-08-2025
адвокат дьявола....
07:27:45 20-08-2025
а как с теми ,кто выкинул в окно невиновного?почему тишина?