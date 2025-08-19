Сторона защиты начала выступать в прениях по делу возможного маньяка Манишина

После выступления адвоката Манишину предоставят последнее слово, а затем ему вынесут приговор

19 августа 2025, 07:15, Антон Дегтярев

Адвокат Виталия Манишина / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Адвокат Виталия Манишина, подозреваемого в преступлениях так называемого "политеховского" маньяка, начала выступать в судебных прениях 18 августа 2025 года. Одного заседания защитнику оказалось мало, так что она продолжит свою речь на следующем заседании – 20 августа. Об этом amic.ru сообщили в Калманском районном суде.

На ближайших заседаниях сторона защиты должна представить свою позицию по делу. После этого Манишину суд предоставит последнее слово, а затем ему вынесут приговор.

«Прения не окончены, на них выступает защитник, 20 августа он продолжит свое выступление. Мы не знаем, сколько времени у защитника займет представление его позиции. Затем подсудимому предоставят последнее слово. Но когда это будет, пока неизвестно», – прокомментировали в суде.

При этом сторона обвинения свою позицию в суде уже представила. Прокурор запросил для Виталия Манишина 25 лет лишения свободы. Он считает, что первые семь лет обвиняемый должен сидеть в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Пожизненного наказания Манишину назначить не могут из-за истечения срока давности преступления.

Напомним, что Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах он признался в убийствах еще десяти девушек, а именно Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. Подробнее об обстоятельствах их исчезновения можно прочитать здесь.

В мае 2024 года Манишина начали судить в Калманском районном суде по двум статьям: ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").

9 июля 2025 года суд закончил следствие, 11 августа стартовали прения, также Манишину продлили арест в СИЗО еще на три месяца, то есть до 21 ноября 2025 года включительно.