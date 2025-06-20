Врач останется. Чем закончилась история с амбулаторией в селе Тягун, которую заменят ФАПом

Местные жители неоднократно требовали оставить амбулаторию, но этот вопрос решался не на краевом уровне

20 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Строящийся ФАП в Тягуне / Фото: Минздрав Алтайского края

Не утихают споры вокруг ситуации с врачебной амбулаторией в селе Тягун. Уже в этом году медицинское подразделение, работающее в аварийном здании, заменят объектом более низкого статуса: фельдшерско-акушерским пунктом. Местные жители неоднократно выражали недовольство этим решением, а внимание к проблеме привлекали депутаты-коммунисты. Но в краевом Минздраве объясняли: решение принято на федеральном уровне и не может быть изменено.

На днях депутат АКЗС Антон Арцибашев сообщил, что через прокуратуру добился сохранения статуса амбулатории для объекта в Тягуне. Но в профильном ведомстве подчеркивают, что это не так: объем медпомощи сохранится, но статус все-таки будет понижен.

Почему строят ФАП, а не амбулаторию?

Действующее здание врачебной амбулатории было построено в 1989 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. По данным регионального Минздрава, износ объекта уже более 91%. Поэтому в 2019 году, когда составлялись планы программы "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранения", туда заложили строительство новой амбулатории.

В какой-то момент планы поменялись: врачебную амбулаторию заменили ФАПом. Как пояснил ранее министр здравоохранения края Дмитрий Попов, это произошло из-за того, что население Тягуна значительно снизилось.

"В момент формирования программы численность жителей была больше 1600 человек, но за пять лет стала видна отрицательная динамика и сегодня в селе проживают уже 1084 жителя", – писал он в своем Telegram-канале. Попов подчеркивал: решение принято на федеральном уровне. В Минздраве РФ руководствуются своим приказом, где четко прописано, какие медицинские объекты нужно строить в населенных пунктах. Главный критерий – численность населения. И "обмельчавший" Тягун теперь по нормативам не может рассчитывать на амбулаторию.

Поскольку строительство ведут на федеральные средства, то и сделать с этим что-то самостоятельно в краевом ведомстве не могут.

Какой компромисс нашли в Минздраве?

Тем не менее в краевом ведомстве услышали местных жителей и на своем уровне сделали все, что могли, чтобы удовлетворить их интересы. Как пояснял министр, медицинскую помощь, которая сейчас оказывается в тягунской амбулатории, было решено сохранить в полном объеме и на базе ФАПа.

"После ввода в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта медицинская помощь жителям ст. Тягун будет оказываться в прежнем объеме медицинскими работниками, которыми в настоящее время укомплектована врачебная амбулатория", – пояснили в региональном Минздраве.Так что пусть в Тягуне и сменится статус медицинского подразделения, врач отсюда никуда не денется. В селе, как и раньше, будут трудиться:

врач-терапевт;

фельдшер;

зубной врач;

акушерка;

медицинская сестра.

На территории построенного ФАПа все они не уместятся. Поэтому краевой Минздрав совместно с местной администрацией нашел дополнительные площади. Кабинет зубного врача и аптечный пункт разместятся в помещениях сельсовета, которые отремонтируют.

И все же: амбулатория или ФАП?

Депутаты-коммунисты особенно внимательно следили за ситуацией. Они даже организовали митинг, на котором вместе с местными жителями требовали сохранить амбулаторию. 17 июня алтайский парламентарий Антон Арцибашев написал в своем Telegram-канале, что вместе с местными жителями попал на прием к краевому прокурору Антону Герману. Встреча была посвящена закрытию амбулатории в Тягуне. Депутат подчеркнул, что ему удалось добиться сохранения статуса амбулатории.

"Прокуратура края взяла этот вопрос на контроль, добились понимания в Минздраве края, что врачебная амбулатория, как подразделение Заринской ЦРБ, должна сохраниться в Тягуне. Не просто обещания на словах, но и согласно штатному расписанию специалисты будут работать", – написал политик. Он добавил, что поскольку строительство ФАПа уже идет, корректировать ход работ не будут. Просто амбулаторию разведут по двум локациям, но главное - все медики останутся в селе.

Тем не менее, в Минздраве Алтайского края опровергли заявление депутата по поводу сохранения статуса врачебной амбулатории. Юридически это будет именно ФАП, как и было решено на федеральном уровне. При этом в ведомстве подтвердили слова Арцибашева о том, что объем помощи и коллектив сохранят, переведя часть из них в помещения сельсовета. Но подчеркнули, что этот вопрос был уже давно решён краевым министром.

Так что статус медицинского объекта – единственное, что должно поменяться для местных жителей. На этом настаивают в ведомстве.

Строительство ФАПа в Тягуне идет полным ходом, и уже к концу года объект должны сдать в эксплуатацию.