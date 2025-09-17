Врачи в Новосибирске удалили из головы годовалого ребенка восемь личинок овода
Обычно самка кусает человека и откладывает яйца в рану
17 сентября 2025, 13:40, ИА Амител
В Новосибирске врачи удалили восемь личинок овечьего овода из головы годовалого ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Siberia.
Как поясняют специалисты, самка насекомого кусает человека и откладывает яйца прямо в рану. Спустя время на этом месте появляется шишка с отверстием, через которое можно заметить движение личинок. Обычно боли нет, лишь зуд, поэтому родители не сразу замечают проблему.
«В случае с малышом ситуация дошла до хирургического вмешательства. Врачи городской детской больницы скорой помощи под наркозом извлекли всех паразитов», – отметили в Telegram-канале.
Сейчас ребенок находится на восстановлении под наблюдением медиков.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае клещи продолжают атаковать жителей. С начала эпидсезона зарегистрировано уже 8075 случаев присасывания.
13:56:10 17-09-2025
всем кто обедает за ПК - приятного аппетита
14:16:19 17-09-2025
Шинник (13:56:10 17-09-2025) всем кто обедает за ПК - приятного аппетита... а что там такого то. даже не видно ничего на фото ((
16:27:43 17-09-2025
Шинник (13:56:10 17-09-2025) всем кто обедает за ПК - приятного аппетита...
А гадишь ты тоже не отходя от монитора? Соревнование с Мусиком, кто больше глупостей напишет?
18:19:01 17-09-2025
Гость (16:27:43 17-09-2025) А гадишь ты тоже не отходя от монитора? Соревнование с М...
А что Еще осталось у Жизни для этих дедов? Да ничего.