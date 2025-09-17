Врачи в Новосибирске удалили из головы годовалого ребенка восемь личинок овода

Обычно самка кусает человека и откладывает яйца в рану

17 сентября 2025

Личинок овечьего овода удалили из головы ребенка / Фото: Mash Siberia

В Новосибирске врачи удалили восемь личинок овечьего овода из головы годовалого ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Siberia.

Как поясняют специалисты, самка насекомого кусает человека и откладывает яйца прямо в рану. Спустя время на этом месте появляется шишка с отверстием, через которое можно заметить движение личинок. Обычно боли нет, лишь зуд, поэтому родители не сразу замечают проблему.

«В случае с малышом ситуация дошла до хирургического вмешательства. Врачи городской детской больницы скорой помощи под наркозом извлекли всех паразитов», – отметили в Telegram-канале.

Сейчас ребенок находится на восстановлении под наблюдением медиков.

